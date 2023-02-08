道指升265點　紐油飆4%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.2%，報103.34；港匯見7.8479；離岸人民幣(CNH)報6.7779；美元兌日圓處131.09；歐元報1.0728，英鎊報1.2049。金價處1,872.36美元。布油報84.07美元，紐油報77.57美元。比特幣升2.2%，至2.32萬美元。道指期貨跌50點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指輕微高水。

●道指收報34,156點，升265點或0.78%；標指收報4,164點，升52點或1.29%；納指收報12,113點，升226點或1.9%。

●港股ADR指數下跌，按比例計算，收報21,292點，跌6點。

●2月恒生指數夜期收報21,156點，跌183點，低水143點，成交16,145張。

●紐約期油收報每桶77.14美元，升3.03美元或4.08%；倫敦布蘭特期油收報每桶83.69美元，升2.7美元或3.33%。

●紐約期金收報每安士1,884.8美元，升5.3美元或0.28%。

●英國富時100指數收報7,864點，升28點或0.36%；德國DAX指數收報15,320點，跌25點或0.16%；法國CAC指數收報7,132點，跌4點或0.06%。

●百勝中國去年第四季淨利潤按年大跌89%。

●和記港口去年純利倒退37%，料貨櫃航運回流香港。

●吉汽1月總銷量10萬輛，按年跌29%。

●香港外匯儲備1月底按月回升129億美元。

●幣安暫停國際客戶美元轉帳，北韓去年竊加密資產49億。

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