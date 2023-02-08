【高盛推介】美團回調急挫　兩手準備部署

高盛(亞洲)有限責任公司：報道指抖音將於下月1日在全國推出外賣服務，目前正在北京、上海及成都三地進行內測。市場憂慮外賣業務競爭或趨激烈，受消息影響美團股價受壓急挫，周三(8日)低開約2.9%後跌幅擴大，現報150港元，跌約8%。有券商指美團受惠於內地優化防疫措施，料上季收入達587億元人民幣，按年增19%；經調整淨利潤達7.88億元人民幣。

觀察個股輪證資金流向，好倉於近期獲資金持續吸納，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約6,840萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉於本周一錄得約740萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。而周三早段亦見即市資金趁低留意好倉。

觀察港股通資金流向，北水周二轉向買入美團，錄得約8,500萬元資金淨買入。

美團購28801，行使價158.98元，2023年5月25日到期，實際槓桿5倍，行使價160元以下、2個月期以上最高槓桿之一產品。

美團購26786，行使價166.98元，2023年4月21日到期，實際槓桿6.8倍，活躍熱門條款。

美團購27157，行使價180元，2023年4月21日到期，實際槓桿8倍，低面值、高槓桿。

美團牛63707，收回價140元，行使價137元，換股比率500，槓桿比率10.2倍，高槓桿近牛。

美團牛63193，收回價130元，行使價127元，換股比率500，槓桿比率6倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

美團沽28058，行使價130元，2023年4月24日到期，實際槓桿5.8倍，低面值、高槓桿。

美團沽26260，行使價142.4元，2023年6月27日到期，實際槓桿3.9倍，輕微價外、高槓桿。

美團熊69395，收回價190元，行使價193元，換股比率500，槓桿比率3.8倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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