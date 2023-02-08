【高盛推介】金融股逆市升　滙豐跑贏大市

高盛(亞洲)有限責任公司：周三(8日)港股大市變動不大，恒指於周二(7日)收市水平反覆上落，而資金則在不同板塊中輪動，科網股回調下跌、而金融股則見有支持。滙豐控股周三早段逆市抽升。早上高開約0.5%後升幅擴大，最高見58.1港元的1周高位。現報57.95元，升約2.4%，升幅跑贏大市。有券商指滙控受惠於近期匯率變動以及公司核心市場的經濟預期好轉等影響，料其去年第4季，經調整稅前利潤按年增長75.4%。

中國平安周二升約1.8%，周三早段繼續上升。現報57.65元，升約1.1%。平保早前公布，去年四家控股子公司，原保險合同保費收入共達7,691.4億元人民幣，按年增1.15%。

觀察個股輪證資金流向，滙控淡倉於本周一及本周二共錄得約450萬元資金流入。

平保方面，好倉於上周三至本周一共錄得約1,310萬元資流入後，周二獲資金轉向沽出。淡倉於本周一錄得約190萬元資金流入後，周二亦獲資金轉向沽出。

滙豐購12611，行使價65.93元，2023年7月21日到期，實際槓桿14.1倍，3個月期以上最高槓桿產品。

滙豐購13179，行使價63.68元，2023年7月24日到期，實際槓桿10.7倍，貼價、新上市。

滙豐牛50096，收回價53元，行使價52元，換股比率100，槓桿比率10.5倍，相近收回價牛證中街貨較低。

滙豐沽12344，行使價45.95元，2023年7月3日到期，實際槓桿9.7倍，貼價條款之一、低面值、高槓桿。

滙豐熊51410，收回價70元，行使價71元，換股比率100，槓桿比率4.0倍，市場上最遠價熊證。

平安購29136，行使價70元，2023年6月8日到期，實際槓桿8.6倍，高槓桿。

平安購12612，行使價78.93元，2023年7月26日到期，實際槓桿8.7倍，低面值。

平安牛69151，收回價55元，行使價54.4元，換股比率100，槓桿比率16.1倍，市場上槓桿最高貼牛。

平安沽29272，行使價45.95元，2023年12月20日到期，實際槓桿4.0倍，中年期、低街貨。

平安熊67850，收回價70元，行使價70.6元，換股比率100，槓桿比率4.4倍，近12元收回距離熊證。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。