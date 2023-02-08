調查：58%港人擬動用儲蓄報復式旅遊　平均花費2.29萬

友邦香港公布「AIA理想退休生活調查」結果，探討在職港人迎接社會復常對退休準備的新態度，揭示他們對以上四大方面的最新看法。

調查發現，近半數受訪者(47%)在過去3年，因減少外遊或購物令個人儲蓄有所增加，當中四成人增加逾4萬港元。73%受訪者表示會在社交復常後增加娛樂消費。近六成(58%)計劃通關後動用儲蓄作報復式旅遊，46%計劃在未來3至6個月內外遊，計劃花費的金額中位數為22,918港元。

港人在疫下對醫療保障的關注有所提升。調查顯示，曾感染新冠肺炎受訪者中，80%人同意生命脆弱，應該加強醫療保障；不過僅17%有因為曾染疫而增購醫療保險。整體受訪者中，22%沒有任何醫療保險、13%僅擁有團體醫療保險，換言之，有35%受訪者或會於退休後或會缺乏醫療保障。

隨著社會復常，部分公司亦漸從在家工作回復至返回辦公室工作，但調查反映近六成(58%)受訪者支持混合工作模式，期望每周平均能有2.8天在家工作。不過，有76%受訪者同意在家工作令工作與個人生活的界線變得模糊。

調查指出，對於退休投資的看法，78%受訪者希望退休投資組合擁有可持續投資產品成分，80%認為自己不懂如何選擇ESG強積金產品。

友邦香港及澳門首席企業業務總監劉家怡表示，市民大眾在疫情過後增加旅遊及消費是可以理解，但提醒大家亦要平衡消費和儲蓄、建立理財習慣。另外，她認為在醫療保障上勿完全依賴團體保險，建議大眾可從小處入手，例如透過參加強積金可扣稅自願性供款及根據需要購買自願醫保等，建立更充裕的退休及醫療保障網，同時兼享扣稅的好處。