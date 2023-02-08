港去年外派僱員宜居城市排名跌落92位　防疫措施影響

根據全球外派人力資源顧問機構ECA International最新發布的宜居城市排名，香港因在2022年受疫情防控措施及政治環境影響，導致其全球排名較去年下跌15位至第92位。相比之下，其他亞洲地區因取消了與新冠疫情相關的防疫限制，令其排名有所上升。香港的排名亦落後於大多數主要城市，例如台北、東京、悉尼、倫敦、溫哥華及三藩市，這些均為許多香港居民在2022年選擇移居的地點。

ECA每年11月進行的地區津貼調查，通過客觀分析一系列的生活環境因素，評估全球超過500個地區的整體生活質素。該評分系統幫助企業制定合適的津貼計劃，以補償僱員派駐海外所面對的生活環境差異。評估的生活環境因素包括：氣候、醫療服務、住房及公用事業、自然現象、隔離程度、社交網絡與娛樂設施、基礎建設、個人安全、政治環境，以及空氣質素。部分評估因素的評分將視乎僱員的原屬地而各有不同。

機構的亞洲區域總監關禮廉表示：「綜觀2022年，香港維持既有的疫情防控措施，以減低新冠疫情的影響，這與亞洲以至全球的城市形成鮮明的對比。受持續的隔離措施、休閒娛樂活動限制，以及其他社交距離措施等影響，香港相比其他地區而言處於一個較弱的位置。此外，較早前香港的立法會和行政長官選舉等政治環境因素的變化，亦令其排名有所下降。」

新加坡繼續成為全球最適宜東亞外派僱員居住的地點，其整體宜居程度的分數較去年有所改善。當地的新冠防疫限制比亞洲其他主要地區更早解除，令新加坡在排名中繼續穩奪榜首。

受大規模的新冠疫情防控限制及封城措施的影響，中國內地所有城市的排名均有所下降。儘管上海於排名中下跌了11位至第128位，但仍然為排名最高的內地城市。而大連則是排名跌幅最大的內地城市，下降了14位至第161位。

綜觀全球，俄羅斯和烏克蘭在所有受訪地區的排名中錄得最大跌幅，因兩國的生活條件都受到俄烏戰爭的衝擊，嚴重影響兩地在醫療服務、公用事業和商品及服務方面的宜居程度評分。當中，基輔的排名跌幅最大、下降62位至第249位，而莫斯科和聖彼得堡則分別下降了42位和39位，在全球最宜居城市排名第223位和第226位。