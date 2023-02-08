道期跌39點　紐油升近1%

2023年02月08日 16:11
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    ●美匯指數報103.12；港匯見7.8495；離岸人民幣(CNH)報6.7889；美元兌日圓報130.94；歐元企1.0748，英鎊處1.2084。金價報1,883美元。布油報84.33美元，紐油報77.87元。比特幣企2.3萬美元水平。道指期貨跌39點。
    ●恒生指數全日收報21,283點，跌15點或0.07%；國企指數收報7,189點，跌42點或0.59%；科技指數收報4,431點，跌84點或1.88%。主板成交1,156億港元。https://bit.ly/3x72KBI
    -憂慮外賣龍頭地位不保，美團曾挫9%。
    -滙研降龍源電力目標價。
    -續炒AI概念股，知乎爆升5成創新高。
    ●滬綜指收跌15點，傳媒娛樂股領跌1.7%，飛機製造股跌1.3%，煤炭股倒跌1%，地產及金融股跌0.4至0.5%。https://bit.ly/3RX7SCd
    ●港鐵小蠔灣第1期截標，現場收3份標書。
    ●大摩料今年本港樓價升10%，上調新世界評級。
    ●加拿大央行稱若通脹放緩將暫停加息。
    ●印度央行加息0.25厘，符預期。
    ●調查：58%港人擬動用儲蓄報復式旅遊，平均花費2.29萬。
    ●德銀私銀料今年市場韌性或勝去年，亞洲經濟看俏。
    ●美企裁員潮：
    -Zoom擬大幅裁員1,300人，CEO減薪及棄獎金。
    -美網絡安全公司SecureWorks裁員9%。
    -eBay計劃裁減500人，佔員工總數約4%。
    ●美股：
    -Tesla被走數？租車公司Hertz採購10萬輛承諾只兌現一半...
    ●鮑威爾稱通脹雖回落，料明年始降至近2%目標。