道期跌39點 紐油升近1%
2023年02月08日 16:11
東網電視更多新聞短片
●美匯指數報103.12；港匯見7.8495；離岸人民幣(CNH)報6.7889；美元兌日圓報130.94；歐元企1.0748，英鎊處1.2084。金價報1,883美元。布油報84.33美元，紐油報77.87元。比特幣企2.3萬美元水平。道指期貨跌39點。
●恒生指數全日收報21,283點，跌15點或0.07%；國企指數收報7,189點，跌42點或0.59%；科技指數收報4,431點，跌84點或1.88%。主板成交1,156億港元。https://bit.ly/3x72KBI
-憂慮外賣龍頭地位不保，美團曾挫9%。
-滙研降龍源電力目標價。
-續炒AI概念股，知乎爆升5成創新高。
●滬綜指收跌15點，傳媒娛樂股領跌1.7%，飛機製造股跌1.3%，煤炭股倒跌1%，地產及金融股跌0.4至0.5%。https://bit.ly/3RX7SCd
●港鐵小蠔灣第1期截標，現場收3份標書。
●大摩料今年本港樓價升10%，上調新世界評級。
●加拿大央行稱若通脹放緩將暫停加息。
●印度央行加息0.25厘，符預期。
●調查：58%港人擬動用儲蓄報復式旅遊，平均花費2.29萬。
●德銀私銀料今年市場韌性或勝去年，亞洲經濟看俏。
●美企裁員潮：
-Zoom擬大幅裁員1,300人，CEO減薪及棄獎金。
-美網絡安全公司SecureWorks裁員9%。
-eBay計劃裁減500人，佔員工總數約4%。
●美股：
-Tesla被走數？租車公司Hertz採購10萬輛承諾只兌現一半...
●鮑威爾稱通脹雖回落，料明年始降至近2%目標。