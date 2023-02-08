【產經直播】港股好淡爭持　調整未完？

美國聯儲局主席鮑威爾重申通脹放慢過程已開始，且未有發表更鷹派言論，隔晚美股止跌回升，環球股市氣氛有望改善？至於港股，周三(8日)亦走勢反覆，低開14點後，曾一度倒升最多144點，高見21,443點但缺乏承接，最終收市跌15點，報21,283點，全日高低波幅264點；港股好淡爭持，調整未完？再向上突破機會幾大？

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