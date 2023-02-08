【產經直播】港股好淡爭持 調整未完？
2023年02月08日 16:56
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美國聯儲局主席鮑威爾重申通脹放慢過程已開始，且未有發表更鷹派言論，隔晚美股止跌回升，環球股市氣氛有望改善？至於港股，周三(8日)亦走勢反覆，低開14點後，曾一度倒升最多144點，高見21,443點但缺乏承接，最終收市跌15點，報21,283點，全日高低波幅264點；港股好淡爭持，調整未完？再向上突破機會幾大？
科網股方面，有傳字節跳動旗下抖音外賣，將於下月全國上線，拖累同樣以外賣業務為主的美團(03690)顯著受壓，大跌逾6%，為表現最差藍籌及科指成分股，不過，美團仍獲大行睇好 ，當中麥格理指出，即使有參與者加入仍有足夠的發展空間，給予美團目標價220港元，評級「跑贏大市」；而餓了麼母企阿里巴巴(09988)亦跌1%。雖然抖音其後作出否認，但若然消息屬實，對美團等外賣企業影響幾大？
另外，人工智能企業商湯(00020)再遭主要股東軟銀集團減持5,000萬股，涉資約1.38億元，拖累股價受壓，跌逾6%。近期AI概念股成市場熱話，加上商湯亦連續多天有北水流入，股份仍然可以睇好？同為AI概念股的知乎(02390)周三(8日)亦追落後，股價急升近4成，呢隻亦不能錯過？
吉利汽車(00175)因春節假期提前，導致上月銷售下跌，1月總銷量僅有10.35萬部，按年下跌29%；長城汽車(02333)上月銷售量亦按年跌45%至約61,500輛，兩者收市分別跌2%及近1%。車股仲值唔值得跟進？揀車股仍然首選比亞迪(01211)？
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