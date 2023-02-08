百勝中國：內地放寬防疫後生意回升　旅遊熱點尤其理想

中國重新開放邊境後，該企首席執行官屈翠容表示，位於內地交通樞紐門店生意恢復很好，尤其是西安、長沙等本地旅遊熱點，低線城市也表現不錯，防疫限制放寬後生意回升。整體生意恢復了不少，但對比2019年仍有距離。按區域而言，華東、華南、華北的情況差不多，整體情況向好。

對比去年同期，集團於今年春節假期總體門店同店銷售實現中單位數增長，但仍低於2019年的水平。屈翠容補充，經過農曆新年大節日之後，顧客會否繼續消費是一個大測試，惟強調集團有多手準備，應對恢復情況。

百勝中國上季淨增538家門店，打破紀錄，於去年底集團有1.29萬家門店，當中肯德基和必勝客分別佔9,094家及2,903家。集團計劃今年淨增約1,100至1,300家新店，預期全年資本開支介乎7億至9億美元。