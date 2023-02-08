元朗逸翠軒兩房戶低銀行估價套現　呎價唔使1萬

樓價雖稍為回穩，但仍有部分業主以低於銀行估價出單位，元朗逸翠軒兩房戶減價63萬元，以505萬元易手，較銀行估價約527萬元低約4.2%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原冼子明透露，柴灣居屋怡翠苑A座中層8室，實用面積約429方呎，兩房間隔，望柴灣公園景，自由市場以563萬元易手，呎價約13,124元，新買家屬於外區用家。

●美聯蔡玉峰稱，鰂魚涌康景花園C座高層6室，實用面積約561方呎，三房間隔，近期叫價約750萬元，議價後減價至722萬元成交，呎價約12,870元，新買家為九龍區用家。

●中原袁廣達稱，鰂魚涌逸樺園逸樺園1座低層D室，實用面積約614方呎，兩房間隔，享內園景，以1,190萬元易手，呎價約19,381元，新買家屬於用家，原業主於2008年以540萬元買入，持貨15年帳面獲利650萬元。

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九龍區

●中原黃惠霞表示，荔枝角曼克頓山錄今年首宗買賣，單位為6座高層E室，實用面積約538方呎，兩房間隔，最新以1,055萬元易手，呎價約19,610元，新買家為換樓客。

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新界區

●中原王文彬表示，東涌映灣園6座低層E室，實用面積約540方呎，兩房間隔，享山景，去年8月以710萬元連租約放售，不設睇樓，新近以600萬元沽出，呎價約11,111元，新買家為投資者，原業主則於2019年8月以600萬元購入收租，帳面平手離場。

●香港置業曾金強指，馬灣珀麗灣29座中層C室，實用面積約575方呎，兩房間隔，早前放盤叫價730萬元，跟隨市場續下調價格，議價至666萬元成交，累減64萬元，呎價約11,583元。

●中原范德輝稱，青衣區2月首周已錄得28宗成交，較上月同期多近40%，青怡花園7座中層E室，實用面積約343方呎，原則兩房間隔，已改成開放式，開價580萬元，放盤一年，多番減價後，新近以488萬元沽出，呎價約14,227元。

●中原黃仲賢表示，荃灣區2月累錄約40宗二手買賣，環宇海灣1座中層B室，實用面積約854方呎，套四房間隔，享海景，開價1,350萬元，放盤約5個月，獲換樓客以1,238萬元承接，呎價約14,496元。

●中原余仲平稱，荃灣中心19座中高層D室，實用面積約329方呎，兩房間隔，享山景，以373萬元沽出，呎價約11,337元，單位最初於2021年5月以500萬元放售，其間多次調整叫價，今年2月降至380萬元，新買家為上車客，屋苑2月錄4宗買賣。

●美聯姚偉明指，荃灣翠豐臺3座低層B室，實用面積約424方呎，新買家為首置客，以550萬元成交，呎價約12,972元，原業主於2016年以497萬元購入，持貨逾6年帳面獲利53萬元，期內升值約11%。

●中原羅家俊表示，葵涌芊紅居1座中層B室，實用面積約440方呎，兩房間隔，半年前放盤價640萬元，最近降至620萬元，日前有睇樓客還價605萬元，原業主堅持610萬元，雙方各自讓步，以606.8萬元成交，呎價約13,791元。

●祥益陳阿麗指，屯門䨇寓北翼低層C室，實用面積約389方呎，一房間隔，望避風塘海景，附設發展商裝修，獲區內首置客因屋苑鄰近家人住所，方便照應，累減達37.2萬元，決定以542.8萬元購入上址自住，呎價約13,954元。

●祥益黃慶德表示，屯門恒福花園5座低層H室，實用面積約437方呎，兩房間隔，區內客見單位附設裝修，加上屋苑鄰近家人，方便照應，獲父母全數資助入市，遂便決定以455萬元並一筆過付款購入上址自住，呎價約10,412元。

●祥益林家倫稱，天水圍嘉湖山莊景湖居1座中層A室，實用面積約635方呎，套三房間隔，原業主於農曆新年後已反價18萬元，及後微減3萬元，獲新買家以635萬元購入作投資之用，呎價約10,000元。

●天置物業胡永楷表示，元朗逸翠軒7座低層D室，實用面積約527方呎，兩房間隔，開價568萬元，減價63萬元，以505萬元售出，呎價約9,583元，較銀行估價約527萬元低約4.2%。

●美聯王偉健表示，元朗尚悅．嶺1座中層K室，實用面積約195方呎，開放式間隔，上車客觀望多時，見近期樓價回升，決定入市，原業主開價370萬元，雙方議價32萬元，以338萬元近平手沽，呎價約17,333元，原業主持貨逾4年，帳面獲利2.2萬元。

●中原譚秀琼指，元朗錦綉花園2月暫錄約6宗買賣，包括K段5街單號屋，實用面積約1,035方呎，放盤開價約1,380萬元，原業主移民提供較大議價空間，議價後售1,298萬元，累減82萬元，呎價約12,541元，新買家為換樓客。

●世紀21奇豐陳偉康透露，粉嶺居屋欣盛苑C座中層2室，實用面積約554方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價350萬元，放盤3個月，獲同區綠表客以336萬元承接，呎價約6,065元。

●中原楊頌堯稱，大埔中心2座中層G室，實用面積約361方呎，兩房間隔，放盤時開價約510元，日前議價後減價12萬元，以498萬元易手，呎價約13,795元，新買家為區內租客，購入單位上車自用。

●中原徐家倫表示，大埔白石角逸瓏灣II高座12座高層C室，實用面積約800方呎，套三房間隔，開價約1,186萬元，零議價易手，呎價約14,825元，新買家為用家，原業主於2014年以約828萬元購入，帳面獲利約358萬元離場，單位期內升值約43.2%。

●中原許秋偉透露，火炭駿景園2月暫錄約3宗買賣，屋苑11座中層B室，實用面積974方呎，套三房間隔，望山景，開價約1,230萬元，議價後以1,200萬元沽出，呎價約12,320元，新買家購入單位自住。

●中原吳嘉權指，火炭銀禧花園2月暫錄兩宗買賣，屋苑1座中層C室，實用面積約498方呎，兩房間隔，放盤時開價約600萬元，雙方議價後以566萬元易手，累減34萬元，呎價約11,365元，新買家為用家。

●世紀21奇豐吳元利表示，沙田第一城40座中層G室，實用面積約304方呎，兩房間隔，望園景，單位放盤兩個月，開價520萬元，累減37萬元，減幅約7.1%，以483萬元成交，呎價約15,888元。

●世紀21奇豐楊麗娟透露，沙田碧濤花園1期金蘭閣低層A室，實用面積約849方呎，套三房間隔，望城門河景，放盤半年，原先叫價1,220萬元，狠劈320萬元，減幅約26.2%，終獲買家以900萬元承接，呎價約10,601元。

●世紀21奇豐張翠珊指，馬鞍山居屋錦英苑A座中層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，放盤5個月，已補價自由市場叫價490萬元，累減107萬元，減幅約21.8%，獲買家以383萬元承接，呎價約9,551元。

●世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山薈晴1座低層B3室，實用面積約337方呎，一房間隔，望園景，放盤3個月，原先叫價560萬元，減88萬至472萬元獲承接，減幅約15.7%，呎價約14,006元，原業主於2017年1月以470萬元購入，帳面獲利兩萬元，近乎平手離場。

●中原徐可志表示，馬鞍山觀瀾雅軒剛錄2月首宗買賣，屋苑2座中層A室，實用面積約1,113方呎，套三房及工人套房間隔，放盤時開價約1700萬元，議價後連車位以1,668萬元易手，呎價約14,987元，新買家為用家。

●美聯陳少鴻稱，馬鞍山曉峯灣畔1座高層B室，實用面積約684方呎，套三房間隔，新買家為租客，睇樓兩日，見市場交投暢旺，決定入市，議價70萬元，以918萬元購入自住，呎價約13,421元。

●利嘉閣鄧達榮指，將軍澳怡心園1座高層C室，實用面積約503方呎，兩房間隔，享山景，議價後以約580萬元成交，呎價約11,531元，屋苑現時有約60個放盤，入場費由約530萬元起。

●利嘉閣黃金欽表示，將軍澳THE PARKSIDE第3座高層B室，實用面積約520方呎，兩房間隔，開價約1,028萬元放售，近期逐步下調叫價，最終累減約82.2萬元，以945.8萬元成交，呎價約18,188元，新買家為一對即將結婚的年輕上車客。

●美聯黃麗貞稱，將軍澳THE PARKSIDE第1座中層A室，實用面積約1,087方呎，套四房間隔，享海景，獲區內客斥資1,973萬元購入單位自住，呎價約18,150元，約一星期前同座、同室兼相同面積的中層單位，以1,920萬元成交，期內樓價升約3%。

●中原柯勇表示，將軍澳2月暫錄約93宗二手買賣，城中駅10座中層F室，實用面積約731方呎，套三房間隔，另設儲物房，以1,057萬元易手，呎價約14,460元。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳廣明苑E座低層10室，實用面積約601方呎，2021年未補價第二市場放盤叫價550萬元，近期調整叫價至450萬元，現獲買家以438萬成交，累減112萬元，減幅約20%，呎價約7,288元。

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