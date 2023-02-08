陳浩濂：代幣化綠債發行規模細　為擴大化積累經驗

本港首批代幣化綠色債券計劃今年首季推出，署理財經事務及庫務局局長陳浩濂書面回覆議員提問時表示，是次代幣化綠債將於政府綠色債券計劃下發行，供機構投資者認購，預期較以往的發行規模小。當相關代幣化綠債正式發行，將會公布細節安排。

他指出，代幣化綠債屬試點項目，旨在驗證香港現行法規和監管要求、金融基礎設施配套、市場運作慣例等各個環節與債券代幣化發行的兼容性，並對各環節中存在的障礙尋求可行的解決方案，為未來較大規模、更廣泛地推行代幣化債券發行和交易積累經驗。

他提到，債券代幣化有望提升債券發行和結算的效率，減低成本，惟仍是一個新興的領域，需要針對發行、結算、利息支付、贖回等整個流程的各個環節進行多次測試並解決各種技術和非技術性事宜，以實現相關技術在債券市場全方位應用的遠景。香港金融管理局會在是次發行代幣化綠債後發布報告，交代項目細節，為有意在香港發行代幣化債券的其他發行人提供指引，同時總結經驗及展望下一步工作。

陳氏又指，在政府綠色債券計劃下，政府每年發表《綠色債券報告》，披露募集資金的分配情況和綠色項目的預期環境效益。長遠而言，政府將與有關持份者探討在合適的項目中應用區塊鏈技術追蹤綠色投資表現的可行性。