末日博士：未來10年美元失勢　或現兩極貨幣

有「末日博士」之稱的經濟學家魯比尼表示，與人民幣相比，美元正在快速失去競爭優勢，未來10年美元作為主要儲備貨幣的地位可能會相對下降，中美之間日益激烈的地緣政治競爭也將不可避免地反映在兩極化的全球儲備貨幣體系中，類似支付寶的支付系統以及環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)替代方案，將加速全球兩極貨幣和金融體系的出現。

內地與夥伴加強人幣交易

曾成功預言2008年經濟危機的魯比尼在外媒撰文指出，隨着世界在美國和中國的影響力之間變得愈來愈分裂，兩極而不是多極的貨幣制度最終可能會取代單極的貨幣制度。中國正加強與外國夥伴的人民幣交易，這種情況可能會持續下去；而鑑於與中國的貿易多於美國，這意味將有更多的新興市場歡迎能以人民幣交易石油，並持有更大份額的人民幣儲備。

對於市場普遍認為，人民幣若要成為主流儲備貨幣，中國需要取消資本管制，並允許永久性經常項目赤字，且人民幣匯率須更具靈活性。惟魯比尼認為，隨着美國的制裁手段正削弱美元的吸引力，上述前提已不再適用，因為美國也有一套屬於自己的貨幣管制措施，譬如對競爭對手的金融制裁等。

中俄與金磚國開發新幣

同一時間，全球去美元化的嘗試亦漸多。俄羅斯和中國去年開始與其他金磚國家進行談判，以開發一種新的儲備貨幣，另俄羅斯和伊朗努力創建一種以黃金爲支撐的加密貨幣。還有，中國和沙特阿拉伯已經在去年12月進行了人民幣石油交易。此外，市場對央行數碼貨幣(CBDC)的興趣日益濃厚，將有助於加速美元在未來十年作爲全球儲備貨幣的衰落。