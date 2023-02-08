理想正式發布家庭五座旗艦SUV

理想L7全系車型和理想L8 Air即日起在理想汽車App和官網開啟正式訂購。自本周五(9日)起，理想L7將在理想汽車全國零售中心開放試駕。理想L7 Pro和理想L7 Max將於2023年3月1日陸續開啟交付，理想L7 Air和理想L8 Air將於2023年4月初陸續開始交付。

理想同日宣布，將與國內兩家動力電池企業欣旺達電動汽車電池有限公司和蜂巢能源科技有限公司合作。兩企均為理想汽車建立專有生產線，生產公司自研的電池包。欣旺達和蜂巢的電池將分別配備於理想L8 Air和理想L7 Air車型，其性能、質量和保修政策均與Pro和Max車型保持一致。

理想L7車長5,050毫米，車寬1,995毫米，車高1,750毫米，軸距3,005毫米。據介紹，理想L7 Air標配理想AD Pro智能駕駛系統和SS Pro智能空間系統，並配備CDC連續可變阻尼減振器。理想L7 Pro和理想L7 Max則採用理想魔毯空氣懸架，分別配備了理想AD Pro和理想AD Max智能駕駛系統，以及SS Pro和SS Max智能空間系統。