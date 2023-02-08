新盤輪流推售 至少3樓盤上載銷售安排
2023年02月08日 21:51
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樓市氣氛好轉，餘貨項目陸續部署重推。至少3個樓盤上載銷售安排，落實周日(12日)共發售56伙餘貨。其中，將軍澳項目增設一按貸款吸客，最高可承造85%按揭。另一方面，屯門大型新盤的軟銷攻勢持續。
●屯門兆康NOVO LAND 2B期下周公布樓書
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND 2B期，計劃下周開放示範單位。新地代理總經理陳漢麟表示，該盤設於商場之上，較大機會於下周公布樓書，不排除下周公布首張價單。
新地代理租務副總經理孫雅茵指，項目的商場NOVO Walk佔地4.8萬方呎，提供40個商舖，餐廳佔整體約三成，另有佔地約3,000方呎的超級市場。該商場目前出租率約八成，呎租介乎約80至120元。
●將軍澳海茵莊園新增一按付款計劃 最高貸款85%
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周三(8日)上載銷售安排，落實周日(12日)以先到先得及價單形式發售36伙。該盤同步更新部分價單，增設一按付款計劃，分別提供75天一按、360先住後付一按及720先住後付一按。
當中，採用75天一按支付計劃的買家，可向發展商指定財務機構申請備用一按貸款，金額最高為成交金額的85%，貸款年期最長為30年，首36個月的利息為P減2.5厘(現P為5.875厘)，其後利息為P加1厘。其餘兩個一按支付計劃，所提供的備用第一按揭貸款，借款最高金額及利息略有不同。
●啟德澐璟沽3伙三房戶 單日吸金逾1.23億元
豪宅新盤持續錄得承接，華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，周三(8日)錄得3宗三房戶成交，單日成交金額逾1.23億元。
上述3宗成交價介乎3,960萬至4,329.8萬元，呎價由33,361至36,477元。當中，第8座23樓B室，實用面積1,187方呎，屬三房連私人電梯大堂間隔，以4,329.8萬元沽出，實用呎價約36,477元。資料顯示，該盤由去年底至今累沽約47伙，吸金逾24.1億元。
●西南九龍維港滙II單日沽5伙 涉7,739萬元
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，周三(8日)連沽5伙，共涉7,739萬元。上述5伙的成交價介乎1,261萬至2,040萬元，呎價由23,023至27,043元。當中，售價最高為單位3A座11樓D室，實用面積790方呎，三房連多功能房間隔，呎價約25,823元。而呎價最高為3A座9樓C室，實用面積496方呎，兩房間隔，成交價為1,341.4萬元。據悉，整個維港滙系列迄今累售855伙，套現逾128億元，單計今年則暫沽42伙。
●元朗錦田北PARK YOHO Genova周日招標賣兩伙連天台戶
新鴻基地產(00016)旗下元朗錦田北PARK YOHO Genova，上載銷售安排，將於本周日(12日)招標發售兩伙連天台特色戶。上述包括16A座19樓B室，實用面積1,158方呎，採四房連儲物室間隔，連194方呎平台及909方呎天台。另16B座19樓B室，實用面積1,001方呎，三房連儲物室間隔，設104方呎平台及541方呎天台。兩伙將於當日上午10時招標，同日晚上7時截標。
●旺角利奧坊‧壹隅周日先到先得發售18伙
恒基地產(00012)旺角利奧坊‧壹隅，周三(8日)上載銷售安排，落實周日(12日)以先到先得及價單形式發售18伙。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，上述即將發售單位包括9伙開放式戶、7伙一房戶及2伙兩房戶，實用面積由206方呎至382方呎，折實售價467.91萬至888.07萬元，折實呎價由22,385至26,220元。該盤至今累沽325伙，套現約21.2億元。
●何文田天鑄第2期四房8,572萬招標沽
新盤市場大額成文不斷，新鴻基地產(00016)旗下何文田天鑄第2期，周三(8日)以招標形式沽出第1座16樓A室，實用面積2,019方呎，四房雙套間隔，成交價為8,572萬元，呎價約42,457元。資料顯示，該買家享有10,000元的新地會會員現金回贈及相等於樓價的9%印花稅直送優惠。而連同上述成交計，該盤於四日之內連錄兩宗大額成交，套現逾1.7億元。
●將軍澳日出康城LP10更新價單 入場費897萬
南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，以現樓形式展開新一輪銷售，周三(8日)更新價單，涉及54伙，並新增120天成交期付款辦法。
上述單位包括38伙標準戶及16伙特色戶，實用面積由472方呎至1,526方呎，戶型涵蓋兩房至四房單位，扣除最高18.5%折扣優惠後，折實價由897萬至2,952.1萬元，折實呎價由約 16,221至21,379元。預計54伙總套現金額約11.1億元。
●元朗Grand YOHO第二期連錄7宗成交 吸金7,238萬元
新鴻基地產(00016)旗下元朗Grand YOHO第二期，周三(8日)錄得7宗成交，成交價由925.6萬至1,183.44萬元，共套現7,238.8萬元。該盤本月至今已沽出15伙。
●長沙灣愛海頌向買家提供家電禮券優惠
市區新盤積極推售最後貨尾，長實集團(01113)旗下長沙灣愛海頌，周三(8日)公布夥拍美聯物業，向買家提供家電禮券優惠。長實高級營業經理梁焯鏗表示，自項目公布下調售價後，市場反應踴躍，吸引大批準買家查詢，相信周五的銷售反應相當熱烈。
美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明指，為配合發展商新一輪銷售，凡透過該行購買上述樓盤的一手三房單位的買家，可獲贈23,800元的家電禮券，名額共9個，總值逾21萬元。優惠先到先得，送完即止。他續指，隨着中港全面恢復通關，近期市場承接力強勁，入市氣氛升溫。
●鴨脷洲弦岸登場 部署季內推售
莊士中國(00298)旗下鴨脷洲住宅項目命名為弦岸(ARUNA)，項目提供105伙，將部署於第一季推售。該集團投資主席莊家彬稱，該盤爭取於本月內上載樓書，定價會參考同區一手及二手項目。展望今年樓市會平穩發展，下半年或會出現明顯反彈，長遠仍看好。
莊士中國地產部助理總經理陳慶光稱，該盤戶型分布上，設有20伙開放式戶及77伙一房戶，另設8伙特色戶，實用面積由205至317方呎。樓盤距離港鐵利東站約2分鐘步程。項目預計關鍵日期為2024年9月30日。