新盤輪流推售　至少3樓盤上載銷售安排

樓市氣氛好轉，餘貨項目陸續部署重推。至少3個樓盤上載銷售安排，落實周日(12日)共發售56伙餘貨。其中，將軍澳項目增設一按貸款吸客，最高可承造85%按揭。另一方面，屯門大型新盤的軟銷攻勢持續。

●屯門兆康NOVO LAND 2B期下周公布樓書

新地代理租務副總經理孫雅茵指，項目的商場NOVO Walk佔地4.8萬方呎，提供40個商舖，餐廳佔整體約三成，另有佔地約3,000方呎的超級市場。該商場目前出租率約八成，呎租介乎約80至120元。

●將軍澳海茵莊園新增一按付款計劃 最高貸款85%

當中，採用75天一按支付計劃的買家，可向發展商指定財務機構申請備用一按貸款，金額最高為成交金額的85%，貸款年期最長為30年，首36個月的利息為P減2.5厘(現P為5.875厘)，其後利息為P加1厘。其餘兩個一按支付計劃，所提供的備用第一按揭貸款，借款最高金額及利息略有不同。

●啟德澐璟沽3伙三房戶 單日吸金逾1.23億元

上述3宗成交價介乎3,960萬至4,329.8萬元，呎價由33,361至36,477元。當中，第8座23樓B室，實用面積1,187方呎，屬三房連私人電梯大堂間隔，以4,329.8萬元沽出，實用呎價約36,477元。資料顯示，該盤由去年底至今累沽約47伙，吸金逾24.1億元。

●西南九龍維港滙II單日沽5伙 涉7,739萬元

●元朗錦田北PARK YOHO Genova周日招標賣兩伙連天台戶

●旺角利奧坊‧壹隅周日先到先得發售18伙

●何文田天鑄第2期四房8,572萬招標沽

●將軍澳日出康城LP10更新價單 入場費897萬

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，以現樓形式展開新一輪銷售，周三(8日)更新價單，涉及54伙，並新增120天成交期付款辦法。

上述單位包括38伙標準戶及16伙特色戶，實用面積由472方呎至1,526方呎，戶型涵蓋兩房至四房單位，扣除最高18.5%折扣優惠後，折實價由897萬至2,952.1萬元，折實呎價由約 16,221至21,379元。預計54伙總套現金額約11.1億元。

●元朗Grand YOHO第二期連錄7宗成交 吸金7,238萬元

●長沙灣愛海頌向買家提供家電禮券優惠

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明指，為配合發展商新一輪銷售，凡透過該行購買上述樓盤的一手三房單位的買家，可獲贈23,800元的家電禮券，名額共9個，總值逾21萬元。優惠先到先得，送完即止。他續指，隨着中港全面恢復通關，近期市場承接力強勁，入市氣氛升溫。

●鴨脷洲弦岸登場 部署季內推售

莊士中國地產部助理總經理陳慶光稱，該盤戶型分布上，設有20伙開放式戶及77伙一房戶，另設8伙特色戶，實用面積由205至317方呎。樓盤距離港鐵利東站約2分鐘步程。項目預計關鍵日期為2024年9月30日。