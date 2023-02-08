美股全線向下　Oak Street Health遭收購逆市升4%

市場已消化聯儲局主席鮑威爾早前的偏「鴿」言論，美股周三(8日)早段全線低開，道指跌54點，至31,102點；標指跌16點，至4,147點；以科技股為主的納指跌50點，至12,063點。

港股外圍方面，恒指夜期現報21,279點，升20點，低水5點。

鮑威爾在香港時間周三凌晨發表講話，市場解讀言論「放鴿」，3大指數當天高收。鮑威爾表示，通脹回落進程已展開，尤其在產品價格，料今年通脹回落速度「顯著」，惟通脹水平料在明年才能回落至2%。

不過，摩根士丹利其後上調聯邦基金利率峰值預測至5.25厘，料聯儲局將在3月和5月各加息0.25厘，並在12月減息0.25厘。

企業消息方面，連鎖藥房CVS Health宣布，已與初級醫療服務提供商Oak Street Health達成收購協議，將以每股39美元收購後者，包括債務在內，交易價值約106億美元(約826.8億港元)，這單全現金交易預料將於今年完成。Oak Street Health股價升4.45%。

CVS Health另公布截至去年12月底止第四季收入按年增長9.45%至838.46億美元，純利按年增長76.26%至23.02億美元，重申今年全年經調整每股盈利指引8.7至8.9美元，即增長最多2.41%，股價升2.95%。

召車程式「始祖」Uber截至去年12月底止收入按年增長48.96%至86.07億美元，高過市場預期，當中出行業務收入勁增81.56%至41.36億美元，重新超越Uber Eats等速遞業務收入的29.31億美元，股價升5.89%。

裁員潮重災區科技業再大灑「大信封」，視像會議應用程式Zoom計劃裁走約1,300名員工或15%人手，以應對不確定的環球經濟。行政總裁袁征在公司網誌表示，裁員遍布集團所有部門，他的個人薪酬亦將在本財年減少98%，並放棄2023財年的花紅。Zoom股價跌1.78%%。

拍賣網站eBay計劃裁員500人或4%人手，主要審視了過去數月的環球宏觀經濟環境而作出決定，料裁員能強化公司為客戶提供更好體驗的能力，並可更專注高潛力領域，該股跌1.44%。