微軟推AI瀏覽器搜尋引擎　劍指Google霸主地位

就在「Gmail之父」布赫海特(Paul Buchheit)揚言人工智能(AI)聊天機器人將摧毁Google後不久，於瀏覽器和搜尋引擎發展一直落後於Google的微軟，近日高調亮相結合AI技術的新產品圖謀東山再起，距離Google宣布推出AI對話服務Bard僅差一天，挑機意味不言而喻。微軟行政總裁納德拉更豪言︰「搜尋領域即將經歷天翻地覆的轉變……現在開始，搜尋引擎的毛利率會永遠下跌！」，意味市場將會大洗牌，Google的地位危矣！

微軟的Internet Explorer(IE)瀏覽器已壽終正寢，搜尋引擎Bing的市場份額僅3%，落後Google多達90個百份點。

不過，微軟日前推出新版搜尋引擎Bing和瀏覽器Edge，前者號稱用上OpenAI專門用於搜尋的新一代語言模型，提供「更快、更準確、更強」的結果，而該模型又比OpenAI的大熱聊天機器人ChatGPT更厲害。嶄新的搜尋體驗建基於公司的Azure雲計算技術讓OpenAI鍛練AI，並能抵擋「有害內容」。

據外媒報道，向新Bing提問「太陽系最大的行星」就會「旁徵博引」地答「木星」；問「上次德國贏世界盃時誰擔任總理」(這裏涉及兩個搜尋)，就會得出「默克爾」(Google不能)，還談及她的在任時間和繼任人。如果輸入「(蘇聯領袖)史太林是不是一個好的政治家」，就說「這是條具爭議性且主觀的問題」，列出一堆正反評論。一言以蔽之，類似ChatGPT。

新Bing和Edge暫時只能於坐枱電腦提供有限度的服務，數周內會延伸到流動設備。所謂「人工智能」就像人類要從錯誤中學習，微軟承認搜尋結果也會不準確，期望從用戶的反饋來改善技術。被問到AI會否打爛別人的飯碗，納德拉亦強調，現階段AI還需要人類閱讀、編輯和批核眾多內容。

納德拉稱，搜尋可謂軟件世界最賺錢的業務，對微軟來說是很大的機會，「那當然Google也會推出結合AI的搜尋產品」，勝出這場搜尋器新競賽的，到底是微軟，抑或他口中的「800磅大猩猩」Google，交由市場定奪。

券商Wedbush Securities暫時估計，拍住OpenAI的微軟能於搜尋領域從Google奪走9個百分點的市場份額。不過，被傳豪擲100億美元加碼投資OpenAI的微軟，野心絕不止於搜尋，打算將ChatGPT等OpenAI的技術推展到其雲計算客戶，把有關技術滲透到各個產品領域。

可以預見，中美科企的AI大賽戰況正轉趨激烈，並為投資市場帶來一個嶄新而長久的炒作題材！