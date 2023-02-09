陳蓓敏：創科業務增長樂觀　上望阻力位...

經過新冠病毒肆虐全球後，好日子氣息尚未臨近，土耳其南部和敘利亞北部，發生連接兩次七級以上地震，遇難人數超逾7,200人，令當地民眾哀痛。土耳其將在五月舉行總統大選，是次天災將為大選帶來不明朗因素。土耳其地理位置獨特，是兵家虎視眈眈之地，未來更見動亂不穩。拜登將在國會發表國情咨文，為未來選舉拉票。美股三大指數做好。英國首相辛偉誠宣布微換內閣，顯示英國仍在政治漩渦中掙扎。加拿大央行總裁發出鴿派言論，指通脹回落，加拿大有望不需要加息。

中國公布1月外匯儲備為3.184萬億美元，按月升568億美元，幅度為1.8%，連升4個月。內地多個城市放寬樓購，為冰封樓市吹暖風。人民銀行在二零二二年末，錄得統計數據，顯示房地產開發貸款餘額，按年升3.7%。近期全球為AI新賽道熱跑，ChatGPT概念備受追捧。港股牛皮，全日波幅只得265點，於21,200水平徘徊，未能重返10天和20天線上，形態上偏軟。隨民生經濟回復正軌，有利傳統藍籌股表現。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)