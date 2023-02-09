鄧建初：長揸股票談何容易　本錢少惟有密密食

港股經過漫長大跌浪，在去年10月31日急插至最低位14,597點。正當普羅股民聞股色變之際，恒指出現期待已久的大反彈，但見底回升過程中，不少股民仍抱有懷疑態度，以致錯過了此次大升浪。

更有甚者，升破20,000心理關口位的時候，認為低位回升甚多，應該要跌，於是產生了沽空念頭，紛紛購入睇淡大市之ETF，並在恒指逢高加碼。初哥認為這是等同投機性賭博，相當於過大海賭大細般，連開數鋪大後，感覺要開細了，就去買細。

初哥以往澳門閒遊，也有進入賭場小注怡情。有一次目睹連續開了16鋪大，我贏了數鋪後便不敢再買大，眼見賭客們其後差不多清一色買細，不敢再下注，收手做塘邊鶴隔岸觀火，結果是賭場贏盡賭客們的注碼。由此可見，賭錢不能包拗頸，否則會輸至體無完膚。

同樣道理，於上升趨勢中，純靠感覺行事，貿然作出沽空行動是非常危險。只能夠順勢而行，耐心等待。當升至令人麻木之際，連一切淡友言論也掉轉睇好，一眾股民認定應是長揸股票的時機，紛紛買入自己心儀股票打算長揸，往往就一盤冷水照頭淋，又一次被套牢。

散戶本錢有限，一心想着買入股票長揸，買中獲利而又持續不斷攀升固然興奮莫名，但當入市後，股票於高位大幅回吐，就會懷疑是否買在高位，恐懼頓生，再也不想長揸了。在震盪市況中，急升時追入，急挫時胡亂止蝕沽出，一時衝動，後患無窮。

巴菲特購入長揸的例子不少，但亦有部分失手而回，例如他在2021年致股東的公開信中，便承認了2016年以372億美元投資的航空及國防工業零件製造商PCC，至2020年損失了110億美元。

散戶如果揀錯了股票，長揸不放一路蝕本，浪費了光陰，更錯失無數機會。今時不同往日，股價急升暴跌時有發生，按圖表參考及市場心理進行短炒，密食當爆棚之策略應更適合本錢不多的股民。只要贏多輸少，嚴守紀律，便可以屹立於波濤洶湧的金魚缸。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)