道指跌207點　油金高收

●踏入亞洲時段，美匯指數微升至103.47；港匯見7.848；離岸人民幣(CNH)報6.7931；美元兌日圓處131.34；歐元報1.0715，英鎊報1.2071。金價處1,875.13美元。布油報85.12美元，紐油報78.48美元。比特幣跌1.3%，至2.29萬美元。道指期貨升30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水210點。

●道指收報33,949點，跌207點或0.61%；標指收報4,117點，跌46點或1.11%；納指收報11,910點，跌203點或1.68%。

-谷歌的AI聊天機械人Bard對用戶提問給出錯誤回答，股價一度重挫逾8%。

●港股ADR指數下跌，按比例計算，收報21,114點，跌169點。

●2月恒生指數夜期收報21,162點，跌97點，低水122點，成交16,203張。

●油價連升3日，紐約期油收報每桶78.47美元，升1.33美元或1.72%；倫敦布蘭特期油收報每桶85.09美元，升1.4美元或1.67%。

●紐約期金收報每安士1,890.7美元，升5.9美元或0.31%。

●英國富時100指數收報7,885點，升20點或0.26%；德國DAX指數收報15,412點，升91點或0.6%；法國CAC指數收報7,119點，跌12點或0.18%。

●歐洲央行官員暗示5月再加息半厘。

●國泰航空第5度延遲向政府支付優先股股息。

●馬士基預期今年全球貿易萎縮2.5%。

●Uber上季營收按年增48%，出行業務重奪收入冠軍。

●惠譽上調中國今年經濟增長預測至5%。

●中國生物製藥終止內地上市計劃。

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●新盤輪流推售 至少3樓盤上載銷售安排

●東方日報B1：通關效應 樓價估彈10% 舖租升半成

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