AI聊天鬧笑話　Google母企股價曾瀉8%

隨着ChatGPT彈起，多家大型科企都急不及待發動人工智能(AI)大戰，推出自家AI聊天機械人。然而，Google剛推出的「Bard」卻鬧出笑話，拖累母公司Alphabet股價周三(8日)跌穿100美元大關，一度重挫逾8%；收市報99.37美元，跌7.68%，市值蒸發千億美元。

Google在社交媒體發布短片廣告，推廣自家的AI聊天機械人Bard。市場原本憧憬Bard可以挑戰近期爆紅的ChatGPT，但Bard卻出師不利。外媒報道，Bard被問及：「關於韋伯太空望遠鏡，我可以告訴我9歲的孩子它有哪些新發現？」Bard作出很多答案，其中一個是太陽系外行星的第一張照片，是韋伯太空望遠鏡拍攝的。

然而，根據美國太空總署(NASA)的資訊，拍攝首張系外行星照片的是歐洲南方天文台(ESO)的極大望遠鏡(Very Large Telescope)於2004年所攝。明顯地，Bard交出錯誤的答案，令人質疑其準確性，擔心Bard暫時仍然難與ChatGPT競爭，令Google在這場AI競賽中落後微軟等對手。