港股續拉鋸　騰訊及阿里倒升　百度挫7%

港股低開過百點後隨即倒升百點，恒生指數重上21,400點水平；國企指數升40點；科技指數升20點，主板成交300億港元。

大型科網股個別發展，小米集團升3.3%，是表現最佳藍籌；阿里巴巴倒升1.1%；京東集團升0.5%；騰訊升0.1%。昨日急跌的美團偏軟；網易跌2.3%；百度再跌7%，是表現最差兩隻藍籌。昨日爆升的知乎回吐逾14%。

金融股撐市，中國人壽升2%；中國平安及友邦保險倒升1.8%及1.7%；招商銀行升0.3%；工商銀行靠穩。滙豐控股及建設銀行跌0.2%；香港交易所跌0.6%。

其他藍籌股方面，汽車、醫藥及內房股有買盤。比亞迪股份升2.3%；吉利汽車升1.3%。中國生物製藥升1.5%；翰森製藥升1.1%。龍湖集團升1.8%；中國海外升0.7%。

【09:20】港股偏軟 百度挫近半成 知乎回吐8%

港股開市偏軟，恒生指數跌129點或0.6%，報21,154點；國企指數低開52點或0.73%，報7,137點；科技指數跌44點或1.01%，報4,386點。

大型科網股拖低大市，百度再跌4.9%；網易跌3.1%；美團跌2.7%；京東集團跌1%；騰訊跌0.2%；小米集團跌0.1%；阿里巴巴無起跌。昨日炒上的知乎回吐8.1%

金融股偏軟，中國平安跌1%；友邦保險跌0.7%；香港交易所及招商銀行跌0.6%；建設銀行跌0.4%；滙豐控股跌0.3%；工商銀行跌0.2%。