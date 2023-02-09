上交所向ChatGPT概念股發監管工作函　分析：不排除停牌核查

內媒報道，ChatGPT概念股癲炒，尤其是海天瑞聲和雲從科技的股價在農曆新年後短短8個交易日翻倍。周三(8日)兩家公司均收到來自上海證券交易所的監管工作函。周二(7日)漢王科技也收到深圳證券交易所關注函。

報道指，業內將此視為監管給ChatGPT短期持續爆炒降溫的信號。有市場人士認為，若短期持續爆炒，從以往案例看，不排除停牌核查等更多監管措施的可能。

上交所周三晚上分別向海天瑞聲、雲從科技下發監管工作函，具體所涉事項沒有明確指出，僅表示為「有關事項」。

股價短期錄得巨大升幅，使海天瑞聲和雲從科技的股份都觸及嚴重異常波動情形。兩家公司都發布股票交易嚴重異常波動公告。

報道又指，在監管關注ChatGPT炒作的同時，不少上市公司對相關風險作出提示，例如三六零。

中國信通院相關人士向內媒表示，人工智能領域對專業知識要求較高，知識迭代較快，之前曾出現連續幾十年的沉寂周期。即便國內企業有向ChatGPT進軍的願望，能否實現大規模的持久投入、跟上產業迭代周期、形成場景化成果等，都是不得不面臨的風險。

此外，周三晚上市傳券商將給多隻ChatGPT概念股進行風險提示的消息，包括對客戶告知風險、加強個股監控等方面。

報道引述私募人士指，目前多家ChatGPT概念公司都已經發布多次股票交易異常波動公告，有些公司甚至觸及嚴重異常波動情形。近年來，滬深交易所在監管動態中多次明確對異常波動股票的重點監控，並且對加劇市場波動等異常交易行為及時採取監管措施，以期引導理性投資。