許繹彬：「春江鴨」一早先行 復常好消息無以為繼
2023年02月09日 10:28
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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股在國內春節假後，走勢完全缺乏方向，過去的銳氣及大成交消失無蹤，投資者顯得無所適從，在北水灌溉的力度欠奉下，港股的成交更一度再次跌至近1,000億元水平，更顯疲弱。
他認為，儘管香港市民每周仍會收到很多「好」消息；如不設限額免檢疫回內地，深圳居民恢復「一簽多行」，或未來亦會再進一步在各省市放寬「一簽多行」政策等，但這些政策好像未能為港股帶來動力，原因相信很簡單，早在兩個月前，正式開始踏入「復常之路」時，港股的步履已比復常的步伐先行很多步，早已或多或少令港股曾一度直逼22,800點水平，然而這復常的步伐或程序，對投資者來說可能已是預料之內；因此，未來面對怎樣的放寬亦已是意料中事，因而對港股相信不會帶來幫助。
許氏指，由於港股在沒有新衝擊的情況下，外圍消息特別是中美關係，令港股出現無風起浪的現象；現階段投資者只好靜觀其變，留意大市的成交會否轉趨活躍；在欠缺方向的情況下，繼續炒股不炒市；港股未來的走勢成敗，相信暫時亦會落在一眾龍頭科技股身上，「成也科技，敗也科技」這曲調，短期內在港股市場會繼續奏起；建議投資者留意阿里巴巴(09988)的走勢作短炒對象。