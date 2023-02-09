許繹彬：「春江鴨」一早先行　復常好消息無以為繼

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股在國內春節假後，走勢完全缺乏方向，過去的銳氣及大成交消失無蹤，投資者顯得無所適從，在北水灌溉的力度欠奉下，港股的成交更一度再次跌至近1,000億元水平，更顯疲弱。

他認為，儘管香港市民每周仍會收到很多「好」消息；如不設限額免檢疫回內地，深圳居民恢復「一簽多行」，或未來亦會再進一步在各省市放寬「一簽多行」政策等，但這些政策好像未能為港股帶來動力，原因相信很簡單，早在兩個月前，正式開始踏入「復常之路」時，港股的步履已比復常的步伐先行很多步，早已或多或少令港股曾一度直逼22,800點水平，然而這復常的步伐或程序，對投資者來說可能已是預料之內；因此，未來面對怎樣的放寬亦已是意料中事，因而對港股相信不會帶來幫助。