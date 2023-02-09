【高盛推介】美團6日累跌15% 宜重新審視產品條款
2023年02月09日 11:08
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團由上周四(2日)起連跌6日，累計跌近15%，周三(8日)曾低見148.3港元的兩個月低位。周四(9日)則低開後靠穩重上150元水平，現報152.3元，跌約0.5%。有報道指抖音將於下月1日在全國推出外賣服務，目前正在北京、上海及成都三地進行內測。雖及後另一報道引述抖音內部人士，指下月1日並沒有全國上線外賣服務計劃，但市場仍憂慮外賣業務競爭或趨激烈。
觀察個股輪證資金流向，好倉於近期獲資金積極吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1.3億元，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉於周三獲資金轉向流入，有約1,120萬元。
觀察港股通資金流向，北水轉向沽出美團，錄得約25.8億元資金淨賣出。
由於股價跌至近期低位，投資者在部署時應重新審視產品條款，避免選擇早前留意，但已不適合現況部署的產品。例如選擇認股證方面可考慮貼價條款，牛熊證方面則可考慮遠收回水平以控風險。
投資者如看好，認購證方面的活躍選擇可留意貼價美團購(28801)。低面值選擇可留意高槓桿美團購(26786)。中年期選擇可留意美團購(28843)。牛證方面可留意屬遠牛的美團牛(63707)，與現價有約10元收回距離。
美團購28801，行使價158.98元，2023年5月25日到期，實際槓桿5.2倍，活躍、貼價。
美團購26786，行使價166.98元，2023年4月21日到期，實際槓桿6.8倍，低面值、高槓桿。
美團購28843，行使價180元，2023年6月27日到期，實際槓桿5.6倍，中期。
美團牛63707，收回價140元，行使價137元，換股比率500，槓桿比率9.7倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
美團沽28058，行使價130元，2023年4月24日到期，實際槓桿6.5倍，低面值。
美團沽26260，行使價142.4元，2023年6月27日到期，實際槓桿4.0倍，活躍、貼價。
美團熊69395，收回價190元，行使價193元，換股比率500，槓桿比率3.9倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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