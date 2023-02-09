羅兵咸永道：港今年零售勢反彈　百貨公司及藥妝料升4成

會計師行羅兵咸永道發表最新零售報告，預料今年香港消費市場前景樂觀，本港零售額將按年反彈12.9%，至約3,950億港元，扭轉去年下跌0.9%的頹勢。

其中，零售額增幅最大類別為百貨公司、藥品和美妝，以及珠寶首飾在內的奢侈品類，料銷售額分別按年增長43.76%、40.59%及38.85%，至450億、320億及540億元。

相反，今年汽車及相關零件、燃料，以及家具零售額則料按年下跌，分別下跌11.03%、5.09%及4.37%，至150億、110億及70億元。

羅兵咸永道亞太區、中國內地及香港區消費市場行業主管合夥人鄭煥然表示，本地旅遊業開始緩慢復甦，估計今年有2,000萬名旅客來港，回復2018年高峰期約1/3，當年約有6,500萬名旅客訪港。

此外，零售額將受益於港府推動的「你好，香港！」推廣活動，惟零售業在今年頭幾個月仍將依賴本地消費，或難以恢復至疫前水平。

他又指，由於今年乃「雙春兼閏月」，是結婚的好年頭，消費者對婚禮珠寶首飾和黃金產品的需求增加，奢飾品及金飾亦可抗通脹和財富保值。