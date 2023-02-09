【產經直播】科網股跌定未？

港股繼續好淡爭持，周四(9日)低開129點後倒升，中午收升73點，報21,356點。恒指自踏入2月後反覆向下，調整仲有幾深？短期要睇實咩因素？大型科網股跌定未？可否吸納？

隔晚美股回吐，受個別大型科網股下挫拖累，納指跌最多。Google母公司Alphabet周三(8日)發布人工智能聊天機械人Bard，但Bard卻被發現在官方宣傳片中答錯問題，加上微軟搶先一步，在周二(7日)推出結合GhatGPT新版Bing搜尋器及Edge瀏覽器，令市場憂慮Google龍頭地位不保，股價大插。人工智能市場發展潛力大，但競爭激烈，隨時來個大洗牌，在港上市的相關股份近期股價亦相當波動，到底如何把握投資先機，既能減低風險，又可捕捉先機？以科技股ETF再配搭個股的策略奏效？

至於內地股市方面，下月將召開「兩會」，市場憧憬或有扶持經濟政策出台，買定A股ETF等升值博？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》以全新時段隔周四中午12時45分直播，今集有全職炒家紅磡索螺絲，以及南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家解答投資疑難。

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