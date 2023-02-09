【產經直播】科網股跌定未？
2023年02月09日 12:03
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港股繼續好淡爭持，周四(9日)低開129點後倒升，中午收升73點，報21,356點。恒指自踏入2月後反覆向下，調整仲有幾深？短期要睇實咩因素？大型科網股跌定未？可否吸納？
隔晚美股回吐，受個別大型科網股下挫拖累，納指跌最多。Google母公司Alphabet周三(8日)發布人工智能聊天機械人Bard，但Bard卻被發現在官方宣傳片中答錯問題，加上微軟搶先一步，在周二(7日)推出結合GhatGPT新版Bing搜尋器及Edge瀏覽器，令市場憂慮Google龍頭地位不保，股價大插。人工智能市場發展潛力大，但競爭激烈，隨時來個大洗牌，在港上市的相關股份近期股價亦相當波動，到底如何把握投資先機，既能減低風險，又可捕捉先機？以科技股ETF再配搭個股的策略奏效？
至於內地股市方面，下月將召開「兩會」，市場憧憬或有扶持經濟政策出台，買定A股ETF等升值博？
聯儲局主席鮑威爾日前未有發表更鷹派言論，美匯指數從周二從挨近104的一個月高位回落，對金價及虛擬貨幣有支持，其中南方東英以太幣期貨ETF(03068)周三收市價更創上市以來新高，投資者可以點部署？
另外，國際油價連續三日向上。全球最大石油出口國沙特阿拉伯因為預期需求復甦，特別是來自中國的需求，日前上調旗艦產品的亞洲官方售價，為去年9月以來首次。但另一邊廂，市場亦擔心美國經濟可能拖累需求，加上冬天快將過去，油價會點走？如何利用南方東英美國大型石油天然氣公司每日槓桿(2x)產品(07505)及每日反向(-2x)產品(07204)，捕捉油價升跌幅？
南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》以全新時段隔周四中午12時45分直播，今集有全職炒家紅磡索螺絲，以及南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家解答投資疑難。
南方東英恒生科技指數ETF(03033)
南方東英恒生科技指數每日槓桿/反向產品
南方東英美國大型石油天然氣公司每日槓桿(2x)產品(07505)
南方東英美國大型石油天然氣公司每日反向(-2x)產品(07204)
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