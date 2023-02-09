滙豐推多貨幣收付款平台「滙豐電商易」

(左起)滙豐香港工商金融常務總監兼中小企業主管王海珍、滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯、滙豐環球支付方案部常務總監兼亞太區聯席主管姚宇翠

滙豐宣布推出全新數碼收付款方案「滙豐電商易」，幫助香港中小企一站式處理多個地區或國際電商平台的收付款，過程採用實時銀行匯率，簡便程度仿如在當地收款。

由即日起，「滙豐電商易」於商務網上理財開放予指定商業客戶，並將於未來數個月逐步推展至全港所有滙豐商業客戶。

客戶可在「滙豐電商易」平台啟用「滙豐環球商幣滙」，收取澳元、加元、歐羅、英鎊、新加坡元及美元的款項，最快數分鐘可到帳。客戶可選擇將款項存放於「滙豐環球商幣滙」，或隨時轉帳至滙豐商業綜合戶口。「滙豐電商易」會為用戶提供相關外幣的當地支付資料，方便他們從付款方收款。

滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯表示，跨境電子商貿成為中國内地對外貿易的強大驅動力。香港作為大灣區的貿易樞紐，優勢足以將龐大的市場潛力化為無限機遇。滙豐會繼續投資於數碼服務，以滿足電商在業務增長過程中不斷變化的需求。

滙豐環球支付方案部常務總監兼亞太區聯席主管姚宇翠表示，「滙豐電商易」簡化現金流管理，中小企可以更快捷、易於管理和一目了然的方式，處理跨境收付款。