【高盛推介】阿里巴巴低位整固靠穩　資金持續吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴自高位回調後，股價於低位反覆整固靠穩，周四(9日)早段持平開市後走高。中午報105港元，升約1.5%。有報道引述消息，指阿里正研發類似「ChatGPT」的對話機械人，目前已開放給公司員工測試，並料或將AI大模型技術與其他生產力工具深度結合。此外有報道指杭州市與阿里巴巴再簽戰略協議，加快推進阿里全球總部建設。

觀察個股輪證資金流向，好倉於近期獲資金持續吸納，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約6,500萬元。

阿里購24098，行使價110元，2023年5月25日到期，實際槓桿5.9倍，貼價、低街貨。

阿里購29937，行使價120元，2023年6月7日到期，實際槓桿6.2倍，高槓桿。

阿里購12872，行使價138.98元，2023年7月24日到期，實際槓桿6.0倍，中年期、低街貨。

阿里牛69144，收回價100元，行使價98.5元，換股比率100，槓桿比率17.5倍，相近收回價近牛中街貨較低。

阿里牛51765，收回價95元，行使價93元，換股比率100，槓桿比率9.2倍，相近收回價遠牛中街貨最低。

阿里沽11929，行使價92元，2023年7月12日到期，實際槓桿4.5倍，輕微價外、低街貨。

阿里沽11850，行使價77.83元，2023年6月27日到期，實際槓桿5.5倍，低面值。

阿里熊61993，收回價120元，行使價122元，換股比率100，槓桿比率6.0倍，近15元收回距離熊證。

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