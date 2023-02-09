羅兵咸永道：港零售重返5000億高峰　恐需時5年

本港旅遊業走上復常之路，外界期望零售業可受惠。不過，羅兵咸永道亞太區、中國內地及香港區消費市場行業主管合夥人鄭煥然預期，依據本港通脹走勢，在無任何經濟風險下，本港零售額回復至2018年高峰的近5,000億港元，大約需要5年時間。

他表示，本港零售額蓬勃勢頭難回復至疫前，影響因素包括2019年社會事件，以及疫情期間包括海南等地已有不少奢侈品牌進駐，奪走部分內地客源，慨嘆「香港已失去奢侈品市場優勢」。欠缺這一支持下，零售額高達約5,000億元水平料難在今年達成。

他指出，港府一系列吸引旅客來港活動，無疑有助增加旅客數量，其中主力吸引東南亞旅客，惟這批旅客消費能力料不及內地客高，對整體銷售額貢獻有待觀察。

零售業面對人手不足問題，鄭表示，流失的人手至今仍未能完全填補，部分原因受移民潮影響。

對於港府再派發新一輪電子消費券預期，他希望在不增加政府財政負擔下，最少能派發3,000元，雖然消費券效應有所減弱，惟對零售經濟仍有一定提振作用。

鄭預期，今年實體零售將搶走部分線上銷售額，加上去年基數較高，料今年線上零售額增幅僅單位數，可能要一至兩年才回復雙位數增幅。

另外，聊天機械人ChatGPT近期成為市場焦點，該行香港網絡安全及私隱服務合夥人顏國定表示，零售商可能會將消費者的個人數據與人工智能(AI)算法互相結合，以發揮其優勢，這可能影響消費者的產品定價、選擇和搜索結果，同時影響市場競爭。

他稱，港府需要採取行動，加強對電子商務行業監管，營造公平的競爭環境，以增強消費者的信心。數碼和零售行業的所有持份者都應該推廣電子商務相關合乎道德的人工智能，並確保在香港使用此類技術時的安全性、資料披露和透明度，以及資料收集和使用的公平性。