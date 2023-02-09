傳中資行推按揭優惠　經絡：搶攻上半年市場份額

市傳某中資銀行推出兩項按揭優惠吸客，包括P按計劃為P-2.65厘(P=5.875厘)，實際息率低至3.225厘，較其他銀行H按計劃封頂位3.375厘至3.625厘較低；另外亦提供較高現金回贈給來港工作及定居的內地專才。

以500萬貸款額，年期為30年為例，若以該中資銀行P按計劃實際息率為3.225厘計算，每月供款為$21,692，壓力測試要求為$45,888，對比現時一般H按計劃封頂息率最低為3.375厘，每月供款為$22,105，壓力測試要求為$46,664，該中資銀行P按計劃每月供款可減少413元或1.9%，壓力測試要求可減少776元或1.7%。

根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處資料顯示，今年1月份四大銀行現樓市佔率由去年12月66.9%增加至67.4%，而中小型銀行市佔率則由去年12月33.1%，減少至32.6%。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，現時中港兩地全面通關，加上近期拆息有所回落，對樓市有正面支持，而各銀行為爭取今年上半年的按揭業務，相繼推出各項優惠吸引客戶。除了來港工作及定居的內地專才，事實上一般新造按揭客戶的貸款額愈多、選用按揭保險計劃或綠色按揭計劃，指定銀行亦可提供更多優惠及現金回贈。

另一方面，金管局住宅按揭統計調查結果顯示，2022年12月份H按選用比例報67.5%，連跌6個月，P按的使用比例則報26%，創近4年新高。曹指出，過往銀行的H按計劃鎖息上限一般與P按計劃的實際息率保持一致，但現時銀行會根據息口走勢及其按揭業績而有所調整，部分銀行的P按計劃實際按息較H按計劃的封頂位為低，因此吸引到新造按揭客戶選用並慳取更多利息開支。