安永建議預算案寬減薪俸稅及利得稅　停派消費券

本港經濟仍未從新冠疫情中全面復甦過來，會計師行安永建議，港府在新一份財政預算案應推出多項短期紓困措施，包括寬減2022/23年度100%的薪俸稅及個人入息課稅，上限為1萬港元，但不適用於按15%標准稅率徵收薪俸稅的納稅人；寬免2023/24年度四季的住宅物業差餉，每季每戶1,000元為上限，且限個人業主及一個單位；為每個合資格電力住宅用戶戶口提供1,000元電費補貼，以及額外發放半個月各種社會保障。

企業方面，寛減2022/23年度100%的利得稅，上限為1萬元；寬免2023/24年度四季的非住宅物業差餉，以每季每戶2,000元為上限；寬免商業登記費，及延續各項政府收費凍結或減免措施。

建議中未有提及消費券，該行金融服務香港稅務主管何耀波解釋，香港已全面通關，失業率持續下跌，反映經濟逐步好轉，相信短期紓困措施有助紓緩市民和企業的經濟困難，強調政府應採取更具針對性的支援措施，以確保資源能夠有效地惠及有需要的市民及企業，並維持財政儲備在合理水準，因此未有建議派發消費券。

安永預計港府於2022至23財政年度將錄得1,350億港元赤字，遠高於政府於2022年2月公佈的預算案中預計的563億元，主要是賣地收入減少。至3月底的財政儲備將降至8,221億港元，相等於大約12個月的政府開支。