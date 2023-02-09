ACCA建議再派1萬元電子消費券　改革標準稅率

港府將於本月22日公布新一份財政預算案，ACCA(特許公認會計師公會)香港分會建議，再向每名合資格的18歲以上香港永久性居民及新來港人士分階段派發1萬港元電子消費券，並可考慮將消費券金額直接存人60歲或以上長者與合資格殘疾人士的銀行戶口，以便利相關人士，涉及約660億元開支。該會稅務委員會聯席主席何家輝解釋，參考往年經驗，消費券對經濟的提振作用相當於本地生產總值(GDP)1.2個百分點，續派消費券能鼓勵公眾在本地消費，加快香港復甦，同時有助中小型商戶透過使用電子支付平台探索商機。

至於稅務方面，該會又建議港府引入薪俸稅二級制標準稅率，將首200萬的應課稅入息實額的稅率下調至7.5%，而200萬以後的應課稅人息實額則以15%計算。同時，向低收入人士提供稅務減免，將稅階提高以確保公平。不過，未有就薪俸稅退稅金額及電費補貼等項作出建議。

另外，該會提倡放寬居所貸款利息扣除規定，容許沒有應課稅入息的直接受養人指定聯名業主，享受全額利息扣除及廢除申請扣除居所貸款利息的年期上限。根據現行政策，如果房產由兩個納稅人共同擁有，每人將享有居所貸款利息50%減免，但現實中如納稅人與父母或受養人聯名擁有房產，或有機會需要力承擔按揭，未能享受全額利息扣除。

因應去年疫情對香港社會與經濟發展造成的影響，該會預計港府於2022/23的財政錄得赤字1,560億元，財政儲備跌至約8,000億元，相當12個月的政府開支。