中原按揭：樓市回暖中港通關　銀行樓按取態趨積極

​巿傳有中資銀行按揭優惠加碼，推出低息優惠吸纳按揭客戶，實際按息低見3.225厘(P-2.65%；P=5.875%)外，亦推出針對內地專才客戶提供較高現金回贈。

中原按揭董事總經理王美鳳分析，即使美息有所上升，近期港元拆息不升反跌，與樓按相關1個月拆息已下跌多日至2.32%，反映港元資金充裕，銀行整體資金成本降低；現時屬年頭傳統積極吸納客戶時段，正值樓市回暖返回價量齊升勢頭，香港與內地全面通關及外來人才計劃帶動下，相信銀行樓按取態積極性會加大，提供不同樓按優惠吸引目標客戶。

至於個別銀行針對內地人才客戶提供額外優惠，相信跟銀行業務策略有關，內地高端人才亦屬不少銀行眼中的優質潛力客戶，有利跟銀行跨境服務帶來協同效應。

王美鳳提醒，現時市場上銀行之間的按揭計劃不盡相同，大多因應不同貸款額、不同客戶類別或不同按揭類別提供分層息率及優惠，以爭取不同目標客戶群，近期銀行按揭優惠差異進一步擴大，個別銀行提供按息較優惠的計劃，但計劃未必提供高存息戶口，或者現金回贈比率較遜色。因此，用家宜因應自己申請的貸款類別及按着自己所需要的按揭額去比較不同銀行優惠，宜作多方面比較。