道指期貨升近200點　金價撲1900美元關

美匯指數報103.33；港匯見7.8501；離岸人民幣(CNH)報6.7915；美元兌日圓報131.11；歐元處1.0738；英鎊報1.2102。金價報1,880.56美元。油價微跌，布油報84.93美元，紐油處78.28美元。比特幣報22,682美元。道指期貨升192點。

焦點數據：

21:30 美國首次申領失業救濟人數

21:30 美國連續申領失業救濟人數

●恒生指數全日收報21,624點，升340點或1.6%。科技股矚目，恒指三大成交股份依次為騰訊、阿里巴巴及美團；收市分別升3.5%、3.9%及0.2%。

-AI概念股受壓，百度跌3.7%；昨日爆上的知乎回吐近一成

-永利澳門上季虧損擴大至2.35億美元

-美高梅中國去年轉蝕2.03億美元

●內地A股先跌後升，滬深三大指數齊升逾1%。滬綜指以全日高位3,270點收市，升38點或1.18%，成交3,517.61億元人民幣。船舶製造股飆4.8%，釀酒股漲2.4%。

AI概念：

●AI聊天鬧笑話 Google母企股價曾瀉8%

●官媒籲投資者擦亮眼睛 勿盲目跟炒AI概念

●上交所向ChatGPT概念股發監管工作函 分析：不排除停牌核查

●ChatGPT官網逼爆 已無法登陸

香港經濟：

●ACCA建議再派1萬元電子消費券 改革標準稅率

●安永建議預算案寬減薪俸稅及利得稅 停派消費券

●羅兵咸永道：港零售重返5,000億高峰 恐需時5年

●羅兵咸永道：港今年零售勢反彈 百貨公司及藥妝料升4成

香港樓市：

●世邦魏理仕：零售物業投資看俏 寫字樓投資意欲偏弱

●1月港物業辣招稅按月少收40% 買家印花稅收不足1億

●傳中資行推按揭優惠 經絡：搶攻上半年市場份額

●業主急移民 觀塘寶珮苑僅售250萬 為2017年後新低

中國經濟：

●美商務部長：華府研與印度合作生產晶片抗衡中國

●瑞聯上調今年中國GDP預測至6% 次季料達增長頂峰

歐美息口及經濟：

●耶倫：美國通脹仍高企 惟多個領域供需失衡正緩解

●聯儲局第三把交椅：美息在5至5.25厘見頂合理

●摩通戴蒙：戰勝通脹言之尚早 美息或升破5厘

●通脹高企！歐洲央行官員暗示5月再加息半厘

企業消息：

●迪士尼擬重組並裁員7000人 以節省逾400億元成本

●聯博資產管理傳已裁減逾100名員工

●Apple製造採購承諾增16% 預示iPhone將大賣？

●Meta令高層轉為基層 若不從將有呢個後果...

●微軟推AI瀏覽器搜尋引擎 劍指Google霸主地位