道指期貨升近200點　金價撲1900美元關

2023年02月09日 16:17
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    美匯指數報103.33；港匯見7.8501；離岸人民幣(CNH)報6.7915；美元兌日圓報131.11；歐元處1.0738；英鎊報1.2102。金價報1,880.56美元。油價微跌，布油報84.93美元，紐油處78.28美元。比特幣報22,682美元。道指期貨升192點。
    焦點數據：
    21:30 美國首次申領失業救濟人數
    21:30 美國連續申領失業救濟人數
    ●恒生指數全日收報21,624點，升340點或1.6%。科技股矚目，恒指三大成交股份依次為騰訊、阿里巴巴及美團；收市分別升3.5%、3.9%及0.2%。
    https://bit.ly/40FfzAJ
    -AI概念股受壓，百度跌3.7%；昨日爆上的知乎回吐近一成
    -永利澳門上季虧損擴大至2.35億美元
    -美高梅中國去年轉蝕2.03億美元
    ●內地A股先跌後升，滬深三大指數齊升逾1%。滬綜指以全日高位3,270點收市，升38點或1.18%，成交3,517.61億元人民幣。船舶製造股飆4.8%，釀酒股漲2.4%。
    https://bit.ly/3YlrqlW
    AI概念：
    ●AI聊天鬧笑話　Google母企股價曾瀉8%
    ●官媒籲投資者擦亮眼睛　勿盲目跟炒AI概念
    ●上交所向ChatGPT概念股發監管工作函　分析：不排除停牌核查
    ●ChatGPT官網逼爆　已無法登陸
    香港經濟：
    ●ACCA建議再派1萬元電子消費券　改革標準稅率
    ●安永建議預算案寬減薪俸稅及利得稅　停派消費券
    ●羅兵咸永道：港零售重返5,000億高峰　恐需時5年
    ●羅兵咸永道：港今年零售勢反彈　百貨公司及藥妝料升4成
    香港樓市：
    ●世邦魏理仕：零售物業投資看俏　寫字樓投資意欲偏弱
    ●1月港物業辣招稅按月少收40%　買家印花稅收不足1億
    ●傳中資行推按揭優惠　經絡：搶攻上半年市場份額
    ●業主急移民　觀塘寶珮苑僅售250萬　為2017年後新低
    中國經濟：
    ●美商務部長：華府研與印度合作生產晶片抗衡中國
    ●瑞聯上調今年中國GDP預測至6%　次季料達增長頂峰
    歐美息口及經濟：
    ●耶倫：美國通脹仍高企　惟多個領域供需失衡正緩解
    ●聯儲局第三把交椅：美息在5至5.25厘見頂合理
    ●摩通戴蒙：戰勝通脹言之尚早　美息或升破5厘
    ●通脹高企！歐洲央行官員暗示5月再加息半厘
    企業消息：
    ●迪士尼擬重組並裁員7000人　以節省逾400億元成本
    ●聯博資產管理傳已裁減逾100名員工
    ●Apple製造採購承諾增16%　預示iPhone將大賣？
    ●Meta令高層轉為基層　若不從將有呢個後果...
    ●微軟推AI瀏覽器搜尋引擎　劍指Google霸主地位