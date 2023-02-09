【產經直播】港股反彈勢頭能否延續？
2023年02月09日 16:22
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港股周四(9日)反彈，恒指低開129點後拗腰倒升，午後更愈升愈有，最多升486點，最終收報21,624點，升340點，成交1,177億元，後市有力繼續彈？重返二萬二難度幾大？
AI概念股炒作降溫，官媒發表評論文章呼籲，投資者要擦亮眼睛，指盲目跟風炒作有危險，消息拖累部分相關概念股顯著回吐，AI概念股炒風已到尾聲？
不過，阿里巴巴(09988)亦傳正研發類似ChatGPT對話機械人，並處於內部測試階段，消息對股價又有冇幫助？
理想汽車(02015)正式發布理想L7，分別有三款車型，售價32萬元人民幣起；理想亦將與內地兩家動力電池企業欣旺達和蜂巢合作，建立專有生產線。「造車新勢力」中，理想汽車前景最樂觀？
國際油價三連升，隔晚升逾1%。雖然市場對美國經濟陷入衰退的憂慮紓緩，但美國原油庫存數據反映需求疲弱，油價會點走？
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