【產經直播】港股反彈勢頭能否延續？

港股周四(9日)反彈，恒指低開129點後拗腰倒升，午後更愈升愈有，最多升486點，最終收報21,624點，升340點，成交1,177億元，後市有力繼續彈？重返二萬二難度幾大？

AI概念股炒作降溫，官媒發表評論文章呼籲，投資者要擦亮眼睛，指盲目跟風炒作有危險，消息拖累部分相關概念股顯著回吐，AI概念股炒風已到尾聲？

國際油價三連升，隔晚升逾1%。雖然市場對美國經濟陷入衰退的憂慮紓緩，但美國原油庫存數據反映需求疲弱，油價會點走？

《東網Money 18》搵嚟種子資本投資總監葉永茂同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

3. on.cc東網 YouTube頻道