太古地產金鐘太古廣場去年第四季租金下跌18%

另外，鰂魚涌太古坊商廈整體出租率(不包括太古坊二座)約96%，新簽或已續約面積約62.88萬方呎，租金下調2%。其中，港島東中心及太古坊一座出租率約97%，新簽或續租樓面佔約11.55萬方呎，租金按年上升約2%，呎租約50多元至70多元。至於去年9月落成的太古坊二座，出租率暫約53%，呎租約50多元至60多元。而太古坊其他寫字樓出租率約95%，新簽訂或續約樓面共約51.32萬方呎，租金下調約4%，呎租約40多元至50多元。

此外，該集團的商場物業，以鰂魚涌太古城中心的零售銷售額表現較差，按年跌幅約5.3%，出租率約100%，至於，東涌東薈城名店倉出租率約100%，銷售額則上升約3.8%。太古廣場購物場出租率則約96%，零售銷售額亦漲約1.9%。