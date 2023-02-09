美聯獲珠海北站寶龍城港澳獨家代理　入場費159萬人民幣

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，項目擁有大灣區發展優勢，交通方便，為珠海三大商業綜合體，區內衣食住行一應俱全。隨着中港澳三地已全面通關，經濟復常，相信今年內將有不少中港澳三地市民加快置業。

資料顯示，北站寶龍城提供816個單位，面積由721至893方呎，成交總價約159萬至236萬元不等。因應全面通關，珠海的發展潛力可望看高一線，料置業需求將會在年內顯著上升。該行將安排有興趣買家預約，親臨珠海實地考察。

寶龍地產銷售拓展總監陳循表示，北站寶龍城為約50萬平方米的綜合項目，打造集大型購物中心、潮流商業街、世家美宅、酒店式SOHO、甲級辦公、幼稚園為一體的新銳TOD綜合體。物業位於珠海高新區，即「國家級高新技術產業開發區」，聚集城市高新科技公司企業和人才，2021年珠海高新區在157個國家高新區位列17位。