太古地產金鐘太古廣場去年第四季租金下跌18%

當中，第一座及第二座最新每方呎租金約100至120港元，第三座呎租約95元。坐落皇后大道東的太古廣場六座總樓面約22.33萬方呎，預期於2023年落成。

另外，鰂魚涌太古坊商廈整體出租率(不包括太古坊二座)約96%，新簽或已續約面積約62.88萬方呎，租金下調2%。其中，港島東中心及太古坊一座出租率約97%，新簽或續租樓面佔約11.55萬方呎，租金按年上升約2%，呎租約50多元至70多元。至於去年9月落成的太古坊二座，出租率暫約53%，呎租約50多元至60多元。

而太古坊其他寫字樓出租率約95%，新簽訂或續約樓面共約51.32萬方呎，租金下調約4%，呎租約40多元至50多元。

此外，該集團的商場物業，以鰂魚涌太古城中心的零售銷售額表現較差，按年跌幅約5.3%，出租率約100%，至於，東涌東薈城名店倉出租率約100%，銷售額則上升約3.8%。太古廣場購物商場出租率則約96%，零售銷售額亦漲約1.9%。

太古地產發言人回應指，儘管本地巿場氣氛隨疫情相關限制解除而有所改善，但寫字樓供應量創新高，加上宏觀經濟和地緣政治環境的不確定因素，整體商廈市場仍然疲弱。不過，港島東中心及太古坊一座租金調幅仍然錄得正增長，而太古坊二座租賃進度良好，最新出租率逾56%。

另外，旅遊政策逐步放寬，加上12月聖誕節帶動下，市場消費氣氛有所改善，惟出境旅遊活動恢復令消費力外流，零售業短期內受到影響，整體市場需要一段時間才能夠明顯改善。不過，旗下商場繼續優化租戶組合，以及推出一系列市場推廣活動。太古廣場於去年第四季迎來3個新租戶、7間期間限定店，太古城中心於季內亦新增4個新租戶。