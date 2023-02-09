英智庫：當地生活水準永久下降　經濟實況堪比衰退...

多項分析推斷，不少港人移居的英國，今年經濟將陷入衰退。不過，當地的智庫機構國家經濟及社會研究所(NIESR)卻預測，今年英國經濟仍有0.2%的增長，並且無一季會負增長，意味技術上將避過衰退，惟因生活水準永久下降，NIESR坦言實際上與經濟衰退無異。

1/4家庭生活危機未除

該機構的經濟師指出，有四分之一或700萬個英國家庭仍在與通脹惡鬥，生活成本危機仍然未能解除。其中能源價格在近期回落，但仍顯著高於俄烏戰事之前，且縱然加薪，但仍追不上通脹的速度，故該機構估計這些家庭在新一年，將難以靠家庭收入去支付食物和能源帳單。

當最貧窮的家庭會收到政府的補助，NIESR直言，本輪最受害的是中等收入家庭，他們的可支配收入在新一年將會下降7至13%，即最多減少4,000英鎊(約3.79萬港元)。這令不少人想提早退休的計劃被迫延遲，並預計不少50至64歲原本沒有工作的人，需要返回職場去賺錢。

通脹乃今年宏觀經濟、個人家庭的主要憂慮之一，首相辛偉誠雖然在年初承諾，今年會將通脹削減一半，而最近數字亦已連續兩個月下降，只是仍然高企在10.5%的水平。該智庫預計，到2024年底，當地通脹仍將維持3%以上，至2025年第三季才有可能下降至2%，即英倫銀行所訂的目標。

國際貨幣基金組織(IMF)上周發表報告，預測英國今年經濟將會收縮0.6%，顯著跑輸會有正增長的大型經濟體，包括預測美國上升0.4至1.4%、日本升1.8%、中國升5.1%。甚至發動戰爭的俄羅斯今年亦會跑贏英國，經濟增長或達0.3%。英倫銀行在上周加息後亦預估，今年當地經濟會出現輕度衰退。