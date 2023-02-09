國產豬商締造紀錄　被外媒譽為堪比iPhone生產線

綜合報道，中國湖北省鄂州市興建一幢樓高26層的大型養豬場，其內全是活豬，該棟養豬樓已於去年10月投產，而另一棟料今年投產，估算每年可飼養120萬頭活豬。據悉，該養豬場採用自動化管理，外媒更形容堪比iPhone生產線。

報道稱，該棟大樓是目前全球單體面積最大的「養豬樓」，去年9月首批來自廣東的約3700頭母豬抵達該處，去年10月投產。

兩棟養豬樓建築面積達80萬平方米，料每年出欄生豬可達120萬頭，生產豬肉10萬噸以上。

該養豬樓由湖北中新開維現代牧業有限公司興建，原本從事水泥生產，其後進軍養豬。工作人員可於監控室透過閉路電視監管豬隻，每層都像是獨立農場，另因應豬隻不同成長階段而分為許多區域，飼料透過輸送帶送至大樓頂端的儲存槽，然後根據豬隻生長階段、體重及健康需求，自動分配食物。

對此，市場研究公司Global AgriTrends指出風險，因為該類高層及大型養豬場，會令疾病及污染防治變得困難。因此，美國的大型豬肉生產商，通常會將養豬場分散到多個地方，降低生物安全風險。