青衣美景花園兩房放售1年累劈16%　終售440萬5年帳蝕43萬

青衣區2月已錄約30宗二手買賣，當中仍有蝕讓成交。美景花園兩房單位，放盤約一年，累積減幅約16%，終以440萬元售出，近5年帳蝕約43萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣游焯偉表示，東半山大坑道1號低層B室，實用面積約559方呎，兩房間隔，享樓景，以約918萬元成交，呎價約16,422元，新買家為區外客，原業主於2010年8月以630萬元購入，持貨約13年帳面獲利約288萬元，物業升值約46%。

●中原陳家鴻指，天后栢景臺2座高層D室，實用面積約910方呎，套三房及工人套房間隔，享山景。原先叫價2,200萬元，最終願減132萬元，以2,068萬元連租約易手，呎價約22,725元，平市價約10%，新買家屬於用家，無樓睇下仍決定入市。

●美聯江雲龍稱，北角城市花園6座中層B室，實用面積約931方呎，套三房間隔，望海景，原業主早年購入，獲同區用家垂青，睇樓近半年，決定斥1,330萬元購入自用，呎價約14,286元，為近期海景戶新低價。

●世紀21日昇蔡嘉駿透露，北角城市花園14座高層E室，實用面積約568方呎，三房間隔，現改為兩房，望部分海景，最終以約919萬元成交，呎價約16,180元，原業主早兩個月前叫價1,000萬元，減幅約8.1%，單位約8年帳面升約5%。

●美聯胡宗樂表示，北角半山雲景台中層A室，實用面積約1,063方呎，套三房間隔，望山景及海景，獲外區租客以2,220萬元承接，呎價約20,884元，並連一個車位，原業主於2015年2月以約2,030萬元購入上述物業。

●中原楊文傑稱，鰂魚涌御皇臺2月暫錄得兩宗買賣，該盤高層B室，實用面積約400方呎，兩房間隔，享全海景，叫價800萬元，最終願減50萬元，以750萬元易手，呎價約18,750元。

●世紀21Q動力招潔冰指，小西灣藍灣半島5座中層H室，一房設計，望內園及少海景，實用面積約323方呎，成交價達630萬元，輕微減價4.5%，呎價約19,505元，較上月同類型單位成交價回升約5%，新買家為本區客，約4年帳面升值約5%。

－－－－－

九龍區

●中原賴仲軒表示，牛頭角淘大花園2月暫錄約8宗買賣，平均實用呎價約14,214元，屋苑C座中層2室，實用面積約390方呎，兩房間隔，望內街樓景，最新以548萬元，呎價約14,051元，新買家為外區上車客。

●香港置業胡國安稱，牛頭角淘大花園K座高層5室，實用面積約391方呎，原則兩房間隔，改為一房，望內園景，以590萬元放售後約1個月後獲外區客接洽，雙方零議價下易手，呎價約15,090元。

●中原黃家全指，西南九龍帝峯‧皇殿8座中層C室，實用面積827方呎，套四房間隔，買賣雙方議價後，以2,000萬元易手，呎價約24,184元，原業主於2010年7月以1,171萬元購入，持貨逾12年半帳面獲利829萬元。

－－－－－－

新界區

●中原范德輝指，青衣區2月錄約30宗二手買賣，美景花園7座低層F室兩房戶，實用面積約401方呎，開價525萬元，放盤約一年，多番減價後售440萬元，呎價約10,973元，累積減幅約16%，原業主於2018年5月以483萬元買入，近5年帳蝕約43萬元。

●中原柯勇表示，將軍澳新都城3期4座高層H室，實用面積約631方呎，套三房間隔，享市景，最新以880萬元成交，呎價約13,946元，原業主於2000年8月以261萬元入市，持貨22年半帳面獲利619萬元。

●香港置業唐純兵指，將軍澳維景灣畔2月暫錄5宗買賣，維景灣畔9座低層H室，實用面積約498方呎，兩房間隔，望山景，原業主以約800萬元放售約1星期後，吸引外區客洽詢，雙方經議價後以782萬元易手，呎價約15,703元，新買家為換樓客。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳居屋廣明苑C座中層6室，實用面積約433方呎，一房間隔，5日前才放盤，已補價自由市場叫價528萬元，同區買家議價23萬元，以505萬元承接，呎價約11,663元。

●利嘉閣溫錦駒稱，將軍澳SAVANNAH第3C座高層C室，實用面積約481方呎，兩房間隔，望河景，開價約900萬元放售，近期逐步下調叫價，最終累減約12萬元，以888萬元成交，呎價約18,462元。

●利嘉閣歐柏倫表示，西貢逸瓏園1座低層G室，實用面積約667方呎，兩房連儲物房間隔，以約806萬元成交，呎價約12,084元，原業主開價約900萬元放售，議價後累減約94萬元，以約806萬元易手，低於市價，原業主持貨約3年帳面貶值逾18%。

●世紀21奇豐鄭達昌指，馬鞍山迎海3座低層A室，實用面積約497方呎，兩房連儲物室間隔，享內園景，放盤1個月，叫價800萬元，累減62萬元，終以738萬元成交，減幅約7.8%，呎價約14,849元。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山銀湖‧天峰3座低層A室，實用面積約798方呎，三房間隔，放盤3個月，叫價1,180萬元，減77萬元至1,103萬元成交，減幅約6.5%，呎價約13,822元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山區2月暫錄約45宗二手買賣，迎海3座中層H室，實用面積約496方呎，兩房間隔，開價約850萬元，議價後以810萬元易手，呎價約16,331元，新買家為用家。

●中原歐偉基稱，大圍名城2月暫錄約4宗買賣，盛世2座北翼中層D室，實用面積約757方呎，套三房間隔，原先叫價約1,350萬元，日前議價後以1,340萬元獲承接，呎價約17,701元，新買家為區內換樓客。

●中原黎宗文表示，大圍區2月暫錄約20宗二手買賣，其中金獅花園2期A座中層7室，實用面積約336方呎，兩房間隔，去年12月放盤時叫價約500萬元，日前議價後以480萬元易手，呎價約14,286元，累減20萬元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐袁麗詩指，沙田第一城38座中層A室，實用面積約284方呎，兩房間隔，望園景，物業放盤近1年半，叫價560萬，減價82萬元，獲買家以478萬元承接，減幅約14.6%，呎價約16,831元。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，房協沙田綠怡雅苑2座高層F室，實用面積約588方呎，兩房間隔，望山景，放盤4個月，叫價680萬元，減62萬元，未補價第二市場以618萬元成交，減幅約9.1%，呎價約10,510元。

●世紀21奇豐吳元利表示，沙田居屋愉田苑F座低層7室，實用面積約434方呎，兩房間隔，放盤半年，已補價自由市場叫價478萬元，減28萬至450萬元成交，減幅約6%，呎價約10,369元。

●中原吳日榮指，大埔太湖花園16座中層C室，實用面積463方呎，兩房間隔，放盤時開價約660萬元，其後減至620萬元，議價後以568萬元易手，累減92萬元，呎價約12,268元，新買家為上車客。

●中原吳華彩稱，大埔白石角逸瓏灣8第3A座中層A室，實用面積約779方呎，套三房間隔，開價約1,200萬元，議價後以1,180萬元易手，呎價約15,148元，新買家為換樓客，為住近家人，入市單位自用。

●中原劉德興表示，粉嶺牽晴間1月暫錄約兩宗買賣，屋苑3座中層B室，實用面積約439方呎，兩房間隔，放盤時開價約600萬元，議價後以570萬元易手，呎價約12,984元，新買家為年輕上車客，入市單位自用。

●美聯葉容生指，粉嶺綠悠軒5座中層H室，實用面積約427方呎，兩房間隔，新買家為區內分支家庭，恐樓價急升，故把握時機入市，以498萬元購入，呎價約11,663元。

●中原王勤學表示，元朗區昨日連錄6宗買賣，尚悅3座中層B室，實用面積約440方呎，「大兩房」間隔，減價10萬元，以580萬元沽出，呎價約13,182元，屬屋苑兩房單位今年最高，較去年12月同類型做價回升約16%。

●利嘉閣莫家進指，元朗YHOH MIDTOWN第6座高層F室，實用面積約685方呎，三房間隔，早前開價1,180萬元放售，雙方議價後，累減約22萬元，最新以約1,158萬元成交，呎價約16,905元，新買家為家庭客。

●美聯張國成表示，元朗尚豪庭3座低層B室，實用面積約440方呎，三房間隔，首日開放便獲5組客同時睇樓，終以600萬元成交，呎價約13,636元，原業主於2011年以約353萬元購入，持貨逾11年帳面獲利約247萬元，期內物業升值約70%。

●利嘉閣莊國寶稱，屯門市廣場8座高層F室，實用面積約399方呎，兩房間隔，叫價約520萬元放售，獲買家零議價下購入，呎價約13,033元，原業主在2008年以約130萬元買入，持貨約15年帳面獲利390萬元。

●祥益陳阿麗指，屯門居屋美樂花園5座中層B室，實用面積約699方呎，三房間隔，區內首置客為鄰近家人住所，方便互相照應，而且原業主增加議幅，累減165萬元，終在已補價自由市場以535萬元購入上址自用，呎價約7,654元。

●中原陳智生稱，屯門區本月暫錄約50宗二手買賣，䨇寓低層北翼D室，實用面積約268方呎，開放式間隔，叫價410萬元，減至366.8萬元獲外區上車客承接，呎價約13,687元，原業主於2016年11月以344.4萬元一手買入，帳面獲利22.4萬元。

●中原陳家富表示，屯門大興花園2期7座低層C室，實用面積約447方呎，兩房間隔，開價420萬元，剛經由分行沽出，減價10萬元，以410萬元成交，呎價約9,172元，新買家為同區上車客。

●美聯鄭嘉邦透露，荃灣海濱花園7座低層E室，實用面積約422方呎，兩房間隔，原業主反價，新買家願以市場略高價購入，單位終以532萬元成交，呎價約12,607元。

●中原吳家威表示，東涌區2月累錄約21宗二手買賣，按月多六成，映灣園3座高層H室，實用面積約987方呎，套三房連多用途房間隔，享機場海景，開價1,080萬元，微減至1,070萬元沽出，呎價約10,841元，新買家為外籍香港人，睇樓約半個月入市。

－－－－－－