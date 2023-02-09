一手樓氣氛轉熱 兩個全新盤掀搶客序幕
2023年02月09日 21:55
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兩個全新盤籌備同期推售，紛紛預告下周公布價單，為新一輪搶客戰掀起序幕。鄰近藍田港鐵站的新盤率先上載樓書。而綜合市場消息及成交紀錄冊，周四(9日)錄得約20宗新盤成交。
●鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO已上載樓書
會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO，周四(9日)稍後時間將上載樓書。該公司常務董事黃光耀表示，預計下周公布首張價單，涉及約80伙，將涵蓋一房及兩房戶型。
項目已上載樓書，項目由兩座樓高22層的住宅大樓組成(第6座及第7座)，提供392伙，並以兩房戶為主打，全盤最細的特色戶有實用面積268方呎。
●屯門兆康NOVO LAND 2B期將提供4個示範單位
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND 2B期，周四(9日)公布將提供4個示範單位，並於下周開價。新地副董事總經理雷霆表示，由樓盤前往深圳灣口岸只需約15分鐘車程，可謂通達四方。樓盤目前已萬事俱備，如箭在弦，將於下周上載樓書、開放示範單位、開價，很大機會本月底前開售。
新地代理總經理陳漢麟稱，今期項目提供4個示範單位，將會盡快開放予傳媒、代理及公眾參觀。
●啟德跑道區澐璟月內暫沽7伙
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，周四(9日)連沽兩伙，吸金7,814.2萬元。當中，8座12樓B室，為實用面積1,185方呎的三房單位， 連同1個車位以4,336.6萬元沽出，呎價約36,596元。該盤月內暫沽7伙，吸金逾2.8億元。
●西南九龍維港滙II單日沽3伙 共涉4,842萬元
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，連日來均錄得成交，周四(9日)再添3宗，涉及4,842.3萬元。最新錄的3宗個案成交價介乎1,195.3萬至2,240萬元，呎價由24,396至28,367元。當中，3A座12樓A室，為實用面積826方呎，採三房連多功能房單位，成交價為2,240萬元，呎價約27,119元。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期一房呎價約15,973元
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，周四(9日)錄得3宗成交，套現1,441.61萬元。其中，D座16樓17室，實用面積308方呎，一房連衣帽間間隔，成交價為491.97萬元，呎價約15,973元。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期兩房售655萬元
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，周四(9日)售出兩伙，成交金額共1,303.16萬元。當中，第6A座3樓B3室，實用面積449方呎，兩房連儲物室間隔，成交價為655.7萬元，呎價約14,604元。
●旺角利奧坊‧壹隅一房593萬元沽
恒基地產(00012)旺角利奧坊‧壹隅，最新沽出2座11樓N室，屬實用面積259方呎的一房戶，成交價593.34萬元，呎價約22,909元。
●觀塘凱滙第2期兩房售940萬元
信和置業(00083)旗下觀塘凱滙第2期，最新沽出第5座46樓K室，實用面積468方呎，兩房間隔，成交價940.76萬元，呎價約20,102 元。
●沙田大圍站柏傲莊III累錄427宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，累計錄得427宗終止買賣，佔成交量846宗約50.5%，而涉及總成交金額逾64.6億港元。最新個案為8A座25樓B室，實用面積697方呎，三房間隔，原本於2021年6月以1,621.4萬元成交，當時呎價約23,263元，惟交易已於周四(9日)終止。