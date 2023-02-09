一手樓氣氛轉熱　兩個全新盤掀搶客序幕

兩個全新盤籌備同期推售，紛紛預告下周公布價單，為新一輪搶客戰掀起序幕。鄰近藍田港鐵站的新盤率先上載樓書。而綜合市場消息及成交紀錄冊，周四(9日)錄得約20宗新盤成交。

●鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO已上載樓書

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO，周四(9日)稍後時間將上載樓書。該公司常務董事黃光耀表示，預計下周公布首張價單，涉及約80伙，將涵蓋一房及兩房戶型。

項目已上載樓書，項目由兩座樓高22層的住宅大樓組成(第6座及第7座)，提供392伙，並以兩房戶為主打，全盤最細的特色戶有實用面積268方呎。

●屯門兆康NOVO LAND 2B期將提供4個示範單位

新地代理總經理陳漢麟稱，今期項目提供4個示範單位，將會盡快開放予傳媒、代理及公眾參觀。

●啟德跑道區澐璟月內暫沽7伙

●西南九龍維港滙II單日沽3伙 共涉4,842萬元

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期一房呎價約15,973元

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期兩房售655萬元

●旺角利奧坊‧壹隅一房593萬元沽

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●沙田大圍站柏傲莊III累錄427宗終止交易