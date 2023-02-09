道指升227點　瑞信績後美股挫一成

美國經濟衰退憂慮持續降溫，美股周四早段全線向上，道指升227點，至34,176點；標指升31點，至4,149點；以科技股為主的納指升120點，至12,031點。港股夜期報21,676點，跌5點；高水52點。

去年嚴重困擾經濟的通脹正見改善，財長耶倫表示，過去兩年成功紓緩了供應鏈壓力，措施包括將部分港口營運時間加長至全年無休。她直言，利率上升產生經濟成本，成為累贅，但長遠來看，利率料將回復至正常水平。

外界關注的聯邦基金利率峰值似乎漸有定案，紐約聯儲銀行行長威廉斯認為，目前金融情況大致符合貨幣政策走勢前景，利率上升到介乎5至5.25厘相信是合適水平，惟重申結果將視乎未來經濟數據。

摩根大通行政總裁戴蒙則認為，聯儲局加息至5厘後觀察一段時間合理，但仍未可高呼戰勝通脹，萬一通脹維持在3.5%或4%水平，聯儲局便需把利率上調至超過5厘，又認為美國若債務違約，將出現「災難性」後果，對美國經濟造成永久傷害，「摧毀美國未來」。

該企早前透露計劃明年前招聘500名銀行家以服務小型企業，戴蒙表示，該企普遍正在全球增設分行，目前仍繼續針對消費者和小型企業等業務招聘人手。諷刺的是，其後便傳出該行已裁走按揭部門數百人，該行回應指，公司恒常審視業務和顧客需要，以適當調整員工數量。

一度陷入危機的瑞士信貸集團(Credit Suisse Group)公布截至去年12月底止第四季虧損13.93億瑞士法郎(約119.08億港元)，連蝕5季。去年全年蝕72.93億瑞士法郎(約623.45億港元)，虧損按年擴大3.42倍，為2008年虧損82.18億瑞士法郎以來最差表現。集團預期，今年仍將面臨「巨大的稅前虧損」，2024年才有望錄盈利，維持今、明兩年重組開支16億瑞士法郎和10億瑞士法郎，其股價周四早段曾跌10.47%。

百事公司截至去年12月底止季度收入按年增10.88%至279.96億美元，主因加價緩和成本上升壓力，惟打擊該企快速食品需求，全球銷量按年跌2%；期內純利按年倒退60.81%至5.18億美元。該企本財年撇除併購因素的內生收入增長指引為6%，不計匯率變動的每股核心盈利增長指引為8%，早段股價曾升1.26%。