東方日報B1：港府財赤恐1560億　會計界對派消費券兩極

市場關注月內公布的財政預算案會否延續過去兩年做法，再派發消費券，惟會計界對政府以此方式「派糖」看法兩極。特許公認會計師公會(ACCA)香港分會預期本財年將錄得1,560億元赤字，並指參考往年經驗，消費券對經濟的提振作用相當於本地生產總值(GDP)1.2個百分點，籲再派一萬元消費券。不過，會計師行安永預計，本財年將錄1,350億元赤字，加上經濟逐步邁向復常，不建議再派發消費券。到底政府最終如何拿捏，善用公帑推動經濟復甦，頓成市場焦點。

ACCA香港分會稅務委員會聯席主席何家輝解釋，續派消費券能鼓勵公眾在本地消費，並刺激商家的投資意欲，引起漣漪效應，加快香港復甦，同時有助中小型商戶透過使用電子支付平台探索商機。港府可考慮將消費券金額直接存入60歲或以上長者與合資格殘疾人士的銀行戶口，以便利相關人士，料開支涉及約660億元，與上一期消費券相若。

安永金融服務香港稅務主管何耀波則認為，香港已全面通關，失業率持續下跌，反映經濟逐步好轉，相信所建議的短期紓困措施有助減輕市民和企業的經濟困難，強調政府應採取更具針對性的支援措施，以確保資源能夠有效地惠及有需要的市民及企業，並維持財政儲備在合理水平。

安永建議，寬減2022至2023年度100%利得稅、薪俸稅及個人入息課稅，上限為一萬元，但不適用於按15%標準稅率徵收薪俸稅的納稅人；寬免新一個財年4季的住宅物業差餉，每季每戶1,000元為上限，且限個人業主及一個單位；為每個合資格電力住宅用戶戶口提供1,000元電費補貼，以及額外發放半個月各種社會保障。

事實上，署理財經事務及庫務局局長陳浩濂日前在立法會表示，明白大眾對不同紓困措施的期望，但面對財赤、經濟環境不利，以及有限的財政資源，港府須恪守「審慎理財、量入為出、應使則使」的公共理財原則，以維護財政穩健及可持續性，強調在權衡任何紓困措施方案時，會因應當前的經濟情況、公共財政狀況，以及市民需要等因素作通盤考慮。

值得留意的是，就本港稅基狹窄的問題，ACCA建議引入薪俸稅二級制標準稅率，將首200萬元的應課稅入息實額的稅率下調至7.5%，而200萬元以後的應課稅入息實額則以15%計算。與此同時，政府應向低收入人士提供稅務減免，將稅階提高以確保公平。

港府財政方面，ACCA預計港府於2022至2023財政年度錄得赤字逾1,500億元，因應去年疫情對香港社會與經濟發展造成的影響，財政儲備跌至約8,000億元，相當12個月的政府開支。

安永則估計，港府截至3月底的財政儲備將降至8,221億元，相等於大約12個月的政府開支。