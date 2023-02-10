星洲去年固投吸逾1300億破頂　組屋售價連升31個月

去年香港在與國際脫軌的嚴格防疫政策之下，趕走了大量人才與資金，不少都遷移至同處亞洲區的星洲。新加坡經濟發展局公布的年度報告顯示，去年該國共吸引總值225億新加坡元(逾1,300億港元)的固定資產投資項目，創歷史新高，當中電子業的貢獻最大，佔投資項目的大約三分之二。

經發局指出，去年該國的固定資產投資項目總額按年增長近一倍，亦超出該局所設的80億至100億的中長期目標。此外，去年吸引的業務總開支達到62億元。當這些項目全面落實，估計可在未來數年創造逾1.7萬份新工作，每年帶來206億元經濟增值，真正「豬籠入水」！

不過，該局同時警告，隨着今年全球經濟逆風加劇，3大主要阻力包括高利率導致高資本成本、其他國家為吸引投資而採取的「激進」政策造成資金分流效應，以及新加坡的減碳努力將促使當局對能源密集型項目「更加挑剔」，故預計今年不會再出現這種表現。

組屋轉售價連升31個月

新加坡經濟興旺，連帶樓價亦居高不下。當地市場數據顯示，1月組屋(政府資助房屋)轉售價格整體按月上漲1.4%，連續31個月上升；所有類型的組屋售價都向上，升幅介乎0.5至2.3%。

房地產交易網SRX等發布的預估數據顯示，新加坡1月組屋轉售價整體按年升幅達8.7%；月內料有2,575個單位成交，按月增14.9%，按年增5.4%。此外，據報上月當地共有40個組屋單位以至少百萬坡元成交，按月多出12個。單在宏茂橋和中心區域，就出現5個百萬坡元轉售組合單位，上月成交價最高的組屋單位是當地地標達士嶺摩天組屋的一個五房式組屋單位，成交價134萬坡元。