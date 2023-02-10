逆全球化衝擊世界貨幣體系　金價上望2500美元

倘美軟着陸 或阻礙升勢

該行指出，目前來看，美國經濟增長走弱趨勢仍未改變，在美國於今年內面臨衰退風險的基準情形下，維持今年展望中對黃金價格的上行支撐需等待衰退預期企穩、從而觸發黃金避險需求的觀點。同時，穩定的降息預期和實際利率的趨勢性回落或也需等待經濟下行壓力的進一步顯現。不過，在風險情形下，該行提示，若美國經濟最終實現「軟着陸」，避險東風未能如期兌現，黃金價格或將在年內維持相對弱勢。

今年以來，現貨金價高見1,959美元，之後反覆回吐至本周初低位見1,860美元；昨日曾報每安士1,882美元，升6.5美元或0.35%。技術上，短線兩個支持位分別在1,869美元及1,860美元，而上方兩個阻力則在1,886美元及1,900美元。