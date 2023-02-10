【東方日報產評】港經濟元氣未復　善用財政開好局

兩地通關，意味久候的經濟重啟終來臨。不過，香港經濟由2019年社會動盪，到新冠疫情經濟停頓、地緣政治風險衝擊下移民與走資潮出現，已積弱甚深，不可能一通關就能解決所有問題。特區政府實不能再被過時的「小政府、大財團」、「積極不干預」等理念限制，在經濟經歷大病過後，須徹底反思不足，建立新思維、新視野，擔當起治理上的責任，善用公帑，在改善民生與提振景氣方面，主動作為，運籌帷幄，方能帶領社會重建信心，振興經濟。否則眼下這個困局，只怕尚遠未見盡頭。

這幾年疫情，香港在長時間奉行嚴格的防疫政策下，經濟活動幾近停擺，削弱國際地位。在這非常時期，政府運用公帑解市民與企業所憂，讓社會安渡難關是理所當然，這也是全球主要政府所奉行的治理方針。為此，港府的財政入不敷支，估計2022/2023年度的財赤逾千億元，雖非小數目，但應獲社會理解。

問題是香港經濟這些年的問題非但只是防疫，中美博弈引來前所未有的地緣政治風險，出現了移民與走資潮，對資產價格、投資景氣與消費需求造成長遠影響。人才走了、資金散了，不會在短時間重臨，這損害了核心競爭力，實不可能指望兩地通關就可解決問題。

這個時候政府高層走出去宣傳香港，尋找新商機，不是壞事，但藉此吸引外資，從而反映在固定資產投資和金融市場等領域，只怕不可能一蹴而就，須一段長時間才能顯現，簡單講就是遠水難救近火。

其實想在中短期較有力提振景氣，不用捨近取遠。如今香港經濟一項重大不明朗因素是樓市不振，政府遲遲未肯為樓市撤辣，是倒行逆施，加上港股受制於外圍歐美經濟衰退風險增，內地經濟復甦步伐未明朗，以及國際地緣政治等因素左右，股樓等主要資產價格無法支撐起景氣復甦。通關後大量港人外遊，更讓消費零售市道遇冷鋒。

此時此刻，港府得繼續善用公帑，扶經濟一把，助市民與企業過渡，畢竟能活下去，方有條件說重建信心；打好復甦基礎，各項支持重納增長周期的中長期計劃才能事半功倍。

在財赤高企下，是否應該繼續派消費券，應該派多少，社會有不同看法，惟適量在稅務和生活補貼以減輕市民與企業的短期負擔，還是可以做到的。當然政府不容再拖的重要工作，乃為樓市去除已過時的「辣招」，加大協助首置者上車，讓資產市場重現活力，用家置業、企業投資與資產調配各取所需，也保障政府土地收入穩定，並在資產效應方面加強吸引外資及人才回流，有力刺激消費與投資，這樣自可在提振景氣方面起「四両撥千斤」之效。

疫後香港經濟走出谷底，惟以目前的世界競爭格局和國家戰略來看，並不能接受緩慢的復甦，蹉跎歲月。香港要收復失地，反敗為勝，得靠政府統籌出一套強勢周全的刺激經濟計劃，及時為市場打下「強心針」，有力推動復甦巨輪，則香港這國際都會、東方之珠，才有望真正歸來！