香港電腦學會：解科技人才荒　由培訓做起

香港背靠中國，是外國企業進入中國的門口。作為物流、資源及文化交匯之處，香港的轉口港身份一直存在，加上香港在全亞洲是第一大融資城市，有大量資金流出入本港，大家應該更好把握這些優勢。

現今金融科技（FinTech）是大勢所趨，作為中國之門，市場龐大，香港的金融界人才雖多，科技人才卻是青黃不接，大多數人才都未能將Fin（金融）及Tech（科技）連上。

在去年發表的施政報告中，亦提出一系列「搶人才」措施，目標在2023至2025年間，每年通過整體輸入人才計劃，輸入至少3.5萬名逗留至少12個月的人才。當全球潮流都走向尖端科技，空間及潛力非常之大，人才措施有望為香港帶來更多動力。然而，更重要的本土培訓，教育制度似乎要有更大力度，專注重點培育所需的人才。

香港眾多大專院校，每所都有商業及會計相關的學位，都是屬於通才教育，為的就是互相競爭。政府投放了很多資源在教育上，但只付出資金，卻欠缺教導及指引，是不足夠的。比如鄰近國家印度，現時的發展就似「美國的I.T.後花園」，當地政府將大量資源投放在電腦科學及科技上，培養很多小朋友成為科技專才，印度University of Mysore及Mumbai University等院校，都是非常專注於科技發展的搖籃。

達文西的畫作能被臨摹、貝多芬的樂曲亦能被無限重複演繹，機械人今天都已經可以做到了。假如沒有新浪潮推動社會發展，正如藝術的進化，需要創新與激勵，人們也許未能再為未來社會增值。

香港需要更優化手中的技巧，相信修讀及從事電腦、電機及電子工程相關科目及職業的人，就是加速社會進化非常重要的一群。現今科技發達先進，研究的都是高階技術如機械人(robotics)及人工智能(AI)等，重複或機械式的工作，都能被AI及機械人取代，惟有能令事物增值的人，才能存活至新時代。

返回基本步，大家必須了解令香港蜚聲國際的優勢，就像香港電影在亞洲曾經紅透半邊天，至今仍有很多電影、媒體相關的專才。雖然很多拍攝的工作，都已經在內地進行，但後期製作、AI動畫等，就有很多本地的人才可以幫忙。例如去年上映的《明日戰記》，正是用了本土的電腦圖型(CG)特效後期製作公司一手包辦。

香港一直都是國際藝術交匯處，長期不乏藝術品展覽、交易甚至拍賣等活動，傳統拍賣大行，例如佳士得及蘇富比等，都在香港籌辦拍賣會，新派展覽又有Art Basal等代表。雖然香港出名土地貴、租金貴、人工貴，但同時香港人亦出名「食腦」。因此，是否應該積極考慮將香港定位為亞洲藝術拍賣及展覽重地、交流平台？又或者專注知識產權的培養及發展，領域包括科技、媒體、藝術等，成為帶來社會繁榮的優質才幹？這樣不僅能提供更多高收入的工種，還能促進香港的長遠發展。

香港電腦學會金融科技專家小組召集人 顧向聖