地產評論：應對負資產首重按時還款

金融管理局公布去年第四季負資產住宅按揭宗數升至12,164宗，創近18年新高水平，原因為何？負資產是指物業的當前市值跌至低於未償還之按揭餘額，例如業主以680萬元購入物業，單位市值降至575萬元，但尚欠銀行按揭595萬元，由於按揭欠額多於資產價值，該單位便已列為負資產；負資產與樓價跌幅、高成數按揭數量及尚欠按揭餘額有關。

由於過去十多年樓價未有出現顯著跌幅，當去年樓價跌幅累計達15%，較新做的九成按揭償還本金不多，便較易列入負資產行列。去年截至第三季樓價下跌約8至9%，平均未跌穿一成界線，惟第四季樓價進一步下跌達7%，故此負資產宗數便顯著上升。

其實單單負資產本身不等於已構成問題，亦不等於即時風險已增加，還得視乎按揭用家的還款能力有否轉差，就業環境有否惡化而導致斷供率上升、銀主盤增加才會增加實質負面影響。現時負資產個案當中並無任何拖欠3個月以上的紀錄、供款負擔比率仍低、失業率續跌至3.5%的甚低水平，經濟就業環境進一步向好，即使負資產宗數上升，所帶來的實質信貸風險及市場風險仍甚低。

宜預留9個月資金防斷供

再者，今年中港通關復常、逐步解除防疫措施及息率見頂等利好因素帶動樓市回暖，買家入市步伐加快，樓價已止跌回穩並開始出現反彈迹象，首季新盤陸續推出將進一步鞏固買家信心，料樓價於今年首季將重拾升軌，預期未來負資產數字將掉頭回落。

供樓人士應對負資產首重保持按時供款，提防斷供至為重要，故此用家入市前宜先評估自己可持續供款的能力及穩定性，並預留不少於6至9個月供樓儲備資金以應付萬一突變財政狀況，以提高按揭供款防守力；而籌劃置業預算時，每月總供款佔入息比率以不高於40%較為理想。

中原按揭董事總經理 王美鳳