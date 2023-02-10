陳鳳珠：內地汽車市場料延續增長勢頭
2023年02月10日 07:00
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（中新社圖片）
中國汽車工業協會表示，去年內地汽車產銷分別按年增加3.4%及2.1%，至2,702.1萬輛及2,686.4萬輛，其中新能源汽車產銷分別按年上升96.9%及93.4%，至705.8萬輛及688.7萬輛，市佔率升至25.6%，較2021年高12.1個百分點。同時，整體汽車出口保持高水平，全年出口超過300萬輛。
中汽協相信新能源車進入全面市場化的拓展期，料會迎來新的發展和增長階段。內地新能源車市場已逐漸市場化，即使補貼結束，但需求將會支持銷售繼續增長。中汽協預期內地實施擴大內需戰略，且晶片供應短缺等情況得到紓緩，料今年汽車市場將穩中向好，有望呈現3%的增長。
新能源車滲透率提升
至於乘用車市場信息聯席會亦表示，全球新能源車市場發展迅速，隨着中高端新能源車持續高速增長，內地的汽車市場結構正逐步優化。乘聯會預計今年內地的總體狹義乘用車銷量將達到2,350萬輛，其中新能源乘用車銷量有望達到850萬輛。
其實，以銷量計算，內地為全球最大的電動車市場，而電動車在內地的滲透率亦不斷提升。中國稅務總局的數據顯示，去年累計免徵新能源車車輛購置稅879億元人民幣，按年增92.6%，反映新能源車銷售顯著增加。雖然今年補貼取消，但新能源車為時下車企積極推出的車型，配合環保概念，料市民首次購車或換車均會傾向選擇新能源車。
預期今年內地汽車市場的供應鏈將會轉趨穩定，因此車企的成本壓力將會有所紓緩，成本控制上更得宜，且車企的技術持續創新及升級，故預期今年新能源汽車的銷量仍有望錄得增長，且滲透率將繼續提升。
極氪今年望銷量翻倍
吉利汽車(00175)在新能源轉型上覆蓋較廣，涉足純電、混動、換電及甲醇等多種技術，目前吉汽的新能源車銷售主要來自高端電動品牌極氪及大眾品牌幾何，佔吉汽的新能源車銷量約七成。吉汽於去年的新能源車總銷量按年增長219%至32.9萬輛，而乘用車總銷量按年上升8%至143.3萬輛，新能源車佔比約為23%。
吉汽目標為今年總銷量按年增長15%至165萬輛，並爭取新能源車銷量翻倍。按去年的基數計算，料今年吉汽的新能源車銷量在65萬輛以上，其中極氪的目標是今年銷量翻倍至14萬輛。
安里證券研究部主管 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士，並沒持有上述股票)