陳鳳珠：內地汽車市場料延續增長勢頭

中國汽車工業協會表示，去年內地汽車產銷分別按年增加3.4%及2.1%，至2,702.1萬輛及2,686.4萬輛，其中新能源汽車產銷分別按年上升96.9%及93.4%，至705.8萬輛及688.7萬輛，市佔率升至25.6%，較2021年高12.1個百分點。同時，整體汽車出口保持高水平，全年出口超過300萬輛。

中汽協相信新能源車進入全面市場化的拓展期，料會迎來新的發展和增長階段。內地新能源車市場已逐漸市場化，即使補貼結束，但需求將會支持銷售繼續增長。中汽協預期內地實施擴大內需戰略，且晶片供應短缺等情況得到紓緩，料今年汽車市場將穩中向好，有望呈現3%的增長。

新能源車滲透率提升

至於乘用車市場信息聯席會亦表示，全球新能源車市場發展迅速，隨着中高端新能源車持續高速增長，內地的汽車市場結構正逐步優化。乘聯會預計今年內地的總體狹義乘用車銷量將達到2,350萬輛，其中新能源乘用車銷量有望達到850萬輛。

其實，以銷量計算，內地為全球最大的電動車市場，而電動車在內地的滲透率亦不斷提升。中國稅務總局的數據顯示，去年累計免徵新能源車車輛購置稅879億元人民幣，按年增92.6%，反映新能源車銷售顯著增加。雖然今年補貼取消，但新能源車為時下車企積極推出的車型，配合環保概念，料市民首次購車或換車均會傾向選擇新能源車。

預期今年內地汽車市場的供應鏈將會轉趨穩定，因此車企的成本壓力將會有所紓緩，成本控制上更得宜，且車企的技術持續創新及升級，故預期今年新能源汽車的銷量仍有望錄得增長，且滲透率將繼續提升。

極氪今年望銷量翻倍

吉汽目標為今年總銷量按年增長15%至165萬輛，並爭取新能源車銷量翻倍。按去年的基數計算，料今年吉汽的新能源車銷量在65萬輛以上，其中極氪的目標是今年銷量翻倍至14萬輛。

安里證券研究部主管 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士，並沒持有上述股票)