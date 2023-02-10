2022年度業績預期轉差主要因去年上半年就K&S礦場計提資產減值虧損撥備1.13億美元；鐵礦石市價大幅減少；俄羅斯盧布升值；俄羅斯通脹上升，由於集團主要在俄羅斯營運，高通脹率導致成本水平上升。

公司公布，去年第四季K&S產量按季下降10.5%至61.91萬噸，主要由於鐵礦石價格疲弱，K&S於11月暫時縮減營運規模，產能已於12月恢復正常水平；期內的銷量按季下降1.4%至64.03萬噸。季內繼續準備Sutara礦床，旨在於2023年下半年開始開採Sutara礦石。

K&S去年全年產量按年上升0.5%至256.98萬噸；銷量升0.5%至256.64萬噸。

第四季內，MIC invest Limited Liability Company以總代價約1,900萬美元完成認購新鐵貨股份，集團的淨負債減少至4,160萬美元。

中國經濟放緩削弱國內鐵礦石市場；第4季普氏含鐵量65%鐵礦石平均價格按季下跌4.3%至每噸111美元，全年價格按年下跌25.3%至每噸139美元。